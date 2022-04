Strzelanina w nowojorskim metrze. Są ranni

Straż pożarna Nowego Jorku poinformowała, że do strzelaniny doszło na stacji metra miedzy 36. ulicą i 4. aleją w Sunset Park około godziny 8:30 rano we wtorek. Na stacji doszło również do detonacji. Przybyli na miejsce strażacy znaleźli ranne osoby. Na miejsce wezwano policję.

Według funkcjonariuszy, w strzelaninie rannych zostało 13 osób, a 5 zostało ciężko postrzelonych. Jak informuje CNN, jedna z nich jest w stanie krytycznym. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala.

Wybuch i strzały

Policja poinformowała, że według wstępnych informacji sprawcą strzelaniny jest mężczyzna, który prawdopodobnie był ubrany w maskę gazową i pomarańczową kamizelkę budowlaną. Domniemany sprawca uciekł z miejsca zdarzenia w nieznanym kierunku.

Śledczy stwierdzili również, że w tej chwili nie można ustalić, jakiego rodzaju urządzenie zostało zdetonowane, ale wczesne raporty mówią, że mogły to być granaty dymne. Na miejscu zdarzenia znaleziono również kilka ładunków, które nie zostały zdetonowane. Policja szuka w tej chwili świadków zdarzenia.

Według Metropolitan Transit Authority niektóre kursy metra na Brooklynie i Manhattanie zostały zawieszone lub opóźnione z powodu dochodzenia w sprawie zajścia na stacji metra na Brooklynie.

O wydarzeniach w Nowym Jorku został poinformowany prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Rzecznik prasowa Białego Domu Jen Psaki podała, że urzędnicy odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego są w kontakcie z burmistrzem Nowego Jorku Ericiem Adamsem i komisarzem tamtejszej policji Keechantem Sewellem.

