"Rosja popełnia ludobójstwo". Biden po raz pierwszy użył takich słów

– Nazwałem to ludobójstwem, ponieważ staje się coraz jaśniejsze, że Putin po prostu próbuje wymazać ideę bycia Ukraińcem, a dowody są coraz większe – powiedział Biden dziennikarzom, przygotowując się do wejścia na pokład Air Force One.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że amerykański prezydent już wielokrotnie nazywał Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, ale wygłaszając wtorkowe przemówienie w stanie Iowa, Biden zaostrzył swoją retorykę i oskarżył Rosję o ludobójstwo.

– Ostatecznie zdecydują o tym prawnicy na arenie międzynarodowej, ale wydaje mi się, że te okropne rzeczy, które Rosjanie zrobili w Ukrainie, zdecydowanie kwalifikują się do nazwania ich ludobójstwem – ocenił prezydent USA.

Moskwa od samego początku zaprzecza doniesieniom o atakowaniu ludności cywilnej, przekonując, że ukraińskie i zachodnie zarzuty o zbrodnie wojenne są zmyślone.

Krwawe żniwo rosyjskiej okupacji pod Kijowem

W wielu miastach północnej Ukrainy, z których wycofali się rosyjscy żołnierze, znaleziono pełno ciał cywilów zabitych w, jak mówi Kijów, kampanii mordów, tortur i gwałtów. Agencja informacyjna Interfax-Ukraina, cytując szefa kijowskiej policji podała, że w regionie wokół stolicy odkryto 720 ciał.

Kreml powtarza, że 24 lutego rozpoczął "specjalną operację wojskową" mającą na celu "demilitaryzację i denazyfikację" Ukrainy. Kijów i jego zachodni sojusznicy odrzucają tę retorykę jako fałszywy pretekst do inwazji.

Prawie siedmiotygodniowa wojna, która jest największym atakiem na państwo europejskie od 1945 r., wywołała ucieczkę za granicę ponad 4,6 miliona ludzi, tysiące zabitych lub rannych i spowodowała izolację Rosji na arenie międzynarodowej.

