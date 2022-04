Rosja gromadzi wojska w trzech miejscach przy granicy z Ukrainą

Jak informuje BBC, Rosjanie gromadzą swoje siły w obwodach biełgorodzkim i woroneskim oraz wokół miasta Matwiejew Kurgan w obwodzie rostowskim.

Według Institute for the Study of War Rosja wzmacnia operację wokół Iziumu na wschodzie Ukrainy i przygotowuje się do natarcia na południe, by zająć Słowiańsk.

Stamtąd wojska rosyjskie mogą posuwać się na wschód lub południowy-wschód, aby otoczyć kontyngent ukraińskich sił lądowych. W przypadku upadku Mariupola siły rosyjskie mogą zacząć napierać na północ, aby zakończyć okrążenie większej grupy wojsk ukraińskich – podkreśla BBC.

Analitycy wojskowi uważają, że niektóre z najbardziej doświadczonych i najlepiej wyposażonych jednostek ukraińskich znajdują się na wschodzie kraju, gdzie są mocno okopane na kluczowych stanowiskach i będą odpierać natarcie rosyjskich wojsk.

Wojna Rosji z Ukrainą trwa już 49 dni

Inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej. Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Atak na Ukrainę poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Moskwa domaga się od Kijowa m.in. uznania Krymu za rosyjski oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy.