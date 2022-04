Finlandia: Decyzja o członkostwie w NATO "w ciągu kilku tygodni"

W środę Sanna Marin spotkała się w Sztokholmie z premier Szwecji Magdaleną Andersson. Szefowe rządów obu krajów dyskutowały o kwestiach bezpieczeństwa oraz o możliwym wstąpieniu do NATO. Rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła nastawienie społeczeństw obu krajów do kwestii członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Obecnie taką możliwość popiera większość obywateli obu państw.

Finowie w NATO?

Przemawiając w stolicy Szwecji Sanna Marin powiedziała, że najlepiej byłoby skoordynować decyzje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnego członkostwa w NATO na poziomie obu państw.

– Musimy mieć pogląd na przyszłość i wykorzystujemy ten czas do analizowania, a także budowania wspólnego stanowiska na przyszłość, jeśli chodzi o bezpieczeństwo – powiedział Marin. – Nie podam żadnego harmonogramu, kiedy będziemy podejmować decyzję, ale myślę, że stanie się to dość szybko. W ciągu tygodni, a nie miesięcy – dodała.

W środę fiński parlament otrzymał białą księgę w sprawie zmian w kwestii bezpieczeństwa kraju po ataku sąsiadującej Rosji na Ukrainę. Oczekuje się, że raport zostanie podpisany przez prawodawców i opublikowany jeszcze dzisiaj.

Z kolei szwedzka premier Andersson była bardziej powściągliwa w deklaracjach, mówiąc, że Szwecja wciąż rozważa decyzję i wskazuje, że we wrześniu odbędą się tam wybory. Przeczy to doniesieniom szwedzkich dzienników, które w środę informowały o tym, że Sztokholm chce złożyć wniosek o przystąpieniu do NATO już podczas najbliższego szczytu Sojuszu w Madrycie.

Porażka Putina

Kiedy rosyjski prezydent Władimir Putin rozpoczął pod koniec lutego inwazję na Ukrainę, jego cele były jasne. Chciał podbić sąsiada, umocnić rosyjski autorytet w Europie Wschodniej i zmusić Zachód do zastanowienia się nad militarną i polityczną ekspansją w kierunku granic Rosji.

Ale pod jednym ważnym aspektem wydaje się, że plan Putina się nie powiódł: wojna zjednoczyła Zachód przeciwko Moskwie w sposób, który w styczniu wydawał się niewyobrażalny.

Teraz Finlandia i Szwecja – narody, które oficjalnie nie są sojusznikami – zbliżają się do NATO, sojuszu wojskowego kierowanego przez USA.

