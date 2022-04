Biden zatwierdził gigantyczny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

– Nowy pakiet pomocy będzie zawierał wiele z wysoce skutecznych systemów broni, które już dostarczamy, a także nowe zdolności skrojone pod szerszy atak Rosji, którego spodziewamy się na wschodniej Ukrainie – powiedział Joe Biden. Przywódca USA ogłosił uruchomienie pakietu po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Co wejdzie w skład pakietu? To m.in. systemy i amunicja artyleryjska, pojazdy opancerzone oraz dodatkowe śmigłowce.

Zełenski dziękuje Bidenowi. "Nazywanie rzeczy po imieniu jest niezbędne"

USA pomagają Ukrainie nie tylko materialnie. We wtorek, w trakcie wizyty w fabryce produkującej etanol w stanie Iowa, prezydent USA Joe Biden mówił o działaniach Rosji, w kontekście zawyżania cen surowców.

– Wasz budżet domowy, możliwość napełnienia baku, nic z tego nie powinno zależeć od tego, czy dyktator wypowie wojnę i będzie popełniał ludobójstwo na drugim końcu świata – mówił prezydent.

Przed wejściem na pokład Air Force One, Biden w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do swojej wcześniej wypowiedzi: "Nazwałem to ludobójstwem, ponieważ staje się coraz jaśniejsze, że Putin po prostu próbuje wymazać ideę bycia Ukraińcem, a dowody są coraz większe".

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy w nocy skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Prawdziwe słowa prawdziwego lidera prezydenta USA Joe Bidena. Nazywanie rzeczy po imieniu jest niezbędne, aby przeciwstawić się złu" – napisał ukraiński polityk na Twitterze. "Jesteśmy wdzięczni za pomoc USA udzieloną do tej pory i pilnie potrzebujemy więcej ciężkiej broni, aby zapobiec dalszym rosyjskim okrucieństwom" – dodał Zełenski.

