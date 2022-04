"To, co dzieje się na Ukrainie, to ludobójstwo". Kolejne państwo ostro o działaniach Rosji

Prezydent Kolumbii Ivan Duque w wywiadzie dla CNN w mocnych słowach skomentował działania Rosji na Ukrainie. Polityk w rozmowie z dziennikarzem użył słowa "ludobójstwo" i zadeklarował, że Kolumbia może odegrać ważną rolę w dostarczaniu surowców do krajów zachodnich.

Duque: To szaleństwo musi się skończyć

– To, co dzieje się na Ukrainie, to ludobójstwo i to musi się skończyć. To szaleństwo – podkreślił polityk, pytany czy zgadza się ze słowami prezydenta USA Joe Bidena, że na Ukrainie dochodzi do ludobójstwa.

Na antenie CNN, Duque stwierdził także, że jego kraj może dostarczać surowce do Europy i Ameryki Północnej.

– Kraje (z tych kontynentów - red.) wiedzą, że nie mogą dłużej polegać na dostawach energetycznych z Rosji. Czy Kolumbia może przyczynić się do rozwiązania (tego problemu - red.)? Odpowiedź brzmi: tak – mówił prezydent.

Biden: Putin po prostu próbuje wymazać ideę bycia Ukraińcem

We wtorek prezydent Biden po raz pierwszy powiedział, że inwazja Rosji na Ukrainę jest równoznaczna z ludobójstwem.

– Nazwałem to ludobójstwem, ponieważ staje się coraz jaśniejsze, że Putin po prostu próbuje wymazać ideę bycia Ukraińcem, a dowody są coraz większe – powiedział Biden dziennikarzom, przygotowując się do wejścia na pokład Air Force One.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że amerykański prezydent już wielokrotnie nazywał Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, ale wygłaszając wtorkowe przemówienie w stanie Iowa, Biden zaostrzył swoją retorykę i oskarżył Rosję o ludobójstwo.

– Ostatecznie zdecydują o tym prawnicy na arenie międzynarodowej, ale wydaje mi się, że te okropne rzeczy, które Rosjanie zrobili w Ukrainie, zdecydowanie kwalifikują się do nazwania ich ludobójstwem – ocenił prezydent USA.

