Anonymous ujawnia dane spółki Gazpromu

Już na samymy początku rosyjskiej inwacji na Ukrainie, najbardziej znana na świecie grupa hakerska – Anonymous wypowiedziała Moskwie cyberwojnę.

"Ukraina, która jest państwem demokratycznym, została najechana przez faszystowską dyktaturę. To nie jest konflikt pomiędzy NATO i Rosją, to walka demokracji z faszyzmem" – zakomunikowali Anonymous w poście na Twitterze.

Od tego czasu grupa dokonała już cyberataków na rosyjskie kanały telewizyjne, strony rządowe i ministerstwa. W ostatnich dniach poinformowali o zhakowaniu rosyjskich satelit szpiegowskich. "Centrum kontroli rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos na skutek ataku hakerskiego grupy powiązanej z Anonymous straciło kontrolę nad własnymi satelitami szpiegowskimi" – informowała agencja Ukrinform.

Włamanie do sieci Gazprom Linde Engineering

W czwartek grupa poinformowała, że włamali się do sieci spółki-córki Gazpromu – Gazprom Linde Engineering. Hakerzy opublikowali w internecie 728 GB danych (768 tys. wiadomości mailowych).

twitter

Gazprom Linde Engineering specjalizuje się w projektowaniu zakładów przetwórstwa gazu i obróbki materiałów petrochemicznych.

Atak Anonymous na Nestle

Pod koniec marca hakerzy włamali się także do sieci firmy Nestle, która jako jeden z niewielu wielkich koncernów początkowo nie zrezygnował ze współpracy z Rosją.

"Nestle, ostrzegaliśmy was, teraz się do was włamaliśmy. Anonymous rozliczy was z odpowiedzialności za morderstwa bezbronnych dzieci i matek. Nestle opuść Rosję" – czytamy na Twitterze jednego z aktywistów grupy. Na profilu zamieszczono także link do szczegółowych informacji o kilkunastu pracownikach koncernu.

Dwa dni później koncern Nestle ogłosił, że ogranicza działalność w Rosji.

Czytaj też:

Nestle podjęło decyzję o ograniczeniu działalności na terenie Federacji RosyjskiejCzytaj też:

Decathlon wycofuje się z Rosji