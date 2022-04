Krążownik "Moskwa" zatonął. Pentagon: To poważny cios dla Rosji

W czwartek rano rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że eksplozja na pokładzie okrętu flagowego rosyjskiej Floty Czarnomorskiej "poważnie uszkodziła” statek. W oświadczeniu ministerstwa napisano: "Amunicja krążownika Moskwa wybuchła w wyniku pożaru okrętu. Statek jest poważnie uszkodzony. Cała załoga została ewakuowana. Przyczyna pożaru jest badana”.

Dopiero wieczorem Rosja potwierdziła, że statek zatonął.

Przedstawiciele ukraińskiej armii podali z kolei, że mierzący 186 metrów statek został trafiony przez pociski Neptun. Neptun to ukraińska broń krajowej produkcji stworzona na bazie radzieckiego pocisku manewrującego KH-35.

Wizerunkowy cios dla Rosji

Niezależnie od sprzecznych doniesień o powodach zatonięcia statku, eksperci są jednak zgodni w jednym, jego strata to potężna wizerunkowa porażka Rosji.

– Nie jesteśmy w stanie oficjalnie potwierdzić co dokładnie doprowadziło do zatonięcia statku – komentował doniesienia rzecznik Pentagonu John Kirby. – Ale nie jesteśmy też w stanie obalić wersji strony ukraińskiej. Z pewnością jest to możliwe i prawdopodobne, że faktycznie statek został trafiony pociskami Neptun – dodał.

Rzecznik Pentagonu podkreślił, że konieczne jest założenie, że przynajmniej część załogi zginęła w wyniku incydentu. – Nie wiemy ilu członków załogi uciekło (ze statku - red.). (...) Jeśli okręt został trafiony pociskiem, albo nawet jeśli doszło tylko do eksplozji amunicji, jak twierdzą Rosjanie, to bardzo prawdopodobne, że część załogi zginęła – tłumaczył Kirby na antenie CNN.

– To poważny cios dla rosyjskiej floty na Morzu Czarnym... to kluczowym elementem ich prób zmierzających do dominacji w tym obszarze – mówił rzecznik Pentagonu.

