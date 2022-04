"Walczymy o życie ponad podziałami". Życzenia pro-life od gubernator Dakoty Płd.

Dakota Południowa to jeden z konserwatywnych amerykańskich stanów, gdzie władza podejmuje starania na rzecz mocnego obwarowania konstytucyjnych praw, w tym prawa każdego obywatela – również nienarodzonego – do życia. W styczniu informowaliśmy o działaniach prawnych gubernator Kristi Noem na rzecz ochrony życia poczętego.

„Dakota Południowa jest stanem pro-life”

W życzeniach na Wielkanoc 2022 roku przywódczyni stanu daje świadectwo tego, że „Dakota Południowa jest stanem pro-life”, co objawia się nie tylko w dążeniu do całkowitego zakazu aborcyjnego dzieciobójstwa, ale przede wszystkim w programach wspomagających rodziny i kobiety w ciąży kryzysowej.

„W ten wielkanocny weekend, bez względu na pogodę, kościoły w naszym wspaniałym stanie wypełnią się uroczystościami z okazji zmartwychwstania Jezusa. Świętujemy Jego ofiarę za nasze grzechy, aby pewnego dnia wszyscy mogli cieszyć się obietnicą życia wiecznego. Niestety, obietnica życia na Ziemi nie jest taka prosta” – czytamy w życzeniach opublikowanych przez biuro gubernatora.

Założyciele Ameryki obwarowali podstawowe przyrodzone prawa

„Założyciele tego wielkiego narodu zrozumieli, że Bóg obdarzył nas wszystkich pewnymi prawami, których nie można odebrać ani dać. Ryzykując własnym życiem wbrew królowi Jerzemu, 56 patriotów odważnie zadeklarowało niezbywalne prawa do «życia, wolności i pogoni za szczęściem». Thomas Jefferson, który napisał te słowa, powiedział również, że «troska o ludzkie życie i szczęście, a nie ich zniszczenie, jest pierwszym i jedynym celem dobrego rządu»” – kontynuuje Kristi Noem.

Pomimo konstytucyjnego prawa do życia każdego człowieka, jak wskazuje republikańska gubernator, w wielu stanach ignoruje się „to przyrodzone prawo do życia” i podnosi hasła jakoby możliwość bezkarnego zabijania dzieci nienarodzonych stanowiła „podstawowe prawo” człowieka.

W Dakocie Południowej, jak zaświadcza autorka życzeń, w wynikach głosowań legislacyjnych odnotowywano ponadpartyjne sukcesy w ochronie życia poczętego. W drodze do zakazu aborcji sama Kristi Noem podpisała kilkanaście ustaw poważnie ograniczających proceder aborcji i przyłączyła się do międzystanowej koalicji, która wezwała Sąd Najwyższy do odwrócenia precedensu z roku 1973 w sprawie Roe vs. Wade, który zalegalizował dzieciobójstwo w USA. Republikanka jako gubernator prowadzi też osobistą batalię sądową z przemysłem aborcyjnym w trwającej sprawie Planned Parenthood vs. Noem.

Dakota Południowa na drodze do pełnej ochrony życia

„Dakota Południowa jest bliżej niż kiedykolwiek zakazu aborcji – ale praca na tym się nie kończy” – podkreśla gubernator. Przewodząc stanowi wprowadziła ona inicjatywy takie jak Bright Start czy Stronger Families Together, wspierające młodych rodziców, a także rodziny zastępcze, które mogą przyjąć dzieci z niechcianych ciąży.

„Kiedy w końcu zapewnimy sobie prawa do życia i wolności, pozostaje tylko dążenie do szczęścia. Wiosna to doskonała okazja, by przypomnieć, jak wszyscy możemy zacząć od nowa w tym dążeniu – także pomagając innym w ich podróży. Niech was Bóg błogosławi, wesołych Świąt Wielkanocnych” – kończy Kristi Noem.

