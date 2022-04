Przebaczenia nie będzie

Ryszard Gromadzki z Buczy | „Bucza to Ukraina”. Jeśli te słowa – napisane sprayem na murze przy wjeździe do miasta – potraktować jako metaforę, to Rosja utraciła kontrolę nad Ukrainą nieodwracalnie. Bez względu na to, jak się zakończy „specjalna operacja” Putina.

Bucza – 30-tysięczne miasto u wrót Kijowa – była okupowana przez Rosjan od 3 do 30 marca. Jej fragmenty zostały zrównane z ziemią. Według lokalnych władz ponad 400 mieszkańców zostało zamordowanych przez okupantów. Ludzie ginęli od kul snajperów na ulicach, podczas ewakuacji korytarzami humanitarnymi. Byli zabijani strzałami w tył głowy, po torturach. Wśród ofiar znaleziono ciała kobiet i dzieci.