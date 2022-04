Myśli za milion dolarów

Przeciętny amerykański pracownik, aby stać się tak bogaty jak Elon Musk, musiałby pracować co najmniej 3 mln lat. Kiedy więc ktoś tak zamożny postanowi zdominować ziemską orbitę swoimi satelitami, to po prostu to robi. A co, gdy nie podoba mu się, jak działa Twitter?

Elon Musk ma 50 lat i majątek tak wielki, że jest nie tylko najbogatszym żyjącym człowiekiem współczesnego świata, lecz także nawet – według obliczeń różnej maści analityków – najbogatszym człowiekiem, który kiedykolwiek stąpał po ziemi. Według magazynu „Forbes” jego majątek netto wyceniany był w kwietniu na 220–270 mld (sic!) dol.