Rosjanka zaatakowała młodą Ukrainkę. "Jesteś nazistką, prostytutką, brzydko wyglądasz"

Helga Kajda, obywatelka Ukrainy mieszkająca w Szwecji, opisała w mediach społecznościowych swoje spotkanie z agresywną Rosjanką. Do incydentu doszło w poniedziałek 25 kwietnia, przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Sztokholmie.

Jak relacjonuje młoda kobieta, Rosjanka deptała i kopała ukraińską flagę, na co zareagowała Kajda.

"Podeszła i zaczęła mnie werbalnie atakować"

"To było w pobliżu ambasady (...) kiedy wracałam do domy. Zatrzymałam się i zaczęłam robić zdjęcia. Kobieta podeszła i zaczęła mnie werbalnie atakować. Włączyłam kamerę w telefonie i zapytałam, dlaczego to robi. Odpowiedź była taka, że jestem nazistką, prostytutką, brzydko wyglądam, a moje ubrania są tanie i wkrótce umrę" – opisuje dziewczyna na Facebooku, publikując nagranie.

Na filmie słychać jak Rosjanka naśmiewa się z młodej Ukrainki, zwracając uwagę, że jej ubrania są znacznie droższe niż to co ma na sobie Kajda. Kobieta wyzywając Ukrainkę pyta ją też w pewnym momencie, że Kajda żyje z zasiłków państwowych.

– A może jesteś prostytutką? Wy (Ukrainki - red.) zazwyczaj pracujecie myjąc podłogi w moim letnim domku. Ukraińskie kobiety są albo prostytutkami albo myją podłogi. Słyszysz? – krzyczy Rosjanka.

Dzięki pomocy internautów Kajda w nocy z wtorku na środę umieściła na swoim Facebooku nagranie, na którym widać incydent, z napisami po angielsku.

Sprawę zgłoszono policja, kobieta straciła pracę

Jak podaje Kajda, dzięki pomocy internautów udało się także zidentyfikować kobietę i sprawa została zgłoszona na policję.

Do sprawy odniosła się również ambasada Ukrainy w Szwecji, która w mediach społecznościowych wyraziła oburzenie zachowaniem Rosjanki – znieważaniem symboli narodowych Ukrainy oraz groźbami pod adresem młodej obywatelki Ukrainy.

W wyniku nagłośnienia incydentu kobieta została zwolniona z pracy w firmie rekrutacyjnej Lernia Stockholm, w której ostatnio pracowała.

Zwróciło naszą uwagę, że nagranie na którym widać pracownika firmy Lernia atakującego werbalnie inną osobę, rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych (...) Stanowczo odcinamy się od (...) opinii, takich jak te wyrażane przez wspomnianą osobę – podano w komunikacie firmy, w którym poinformowano także o zwolnieniu Rosjanki.

