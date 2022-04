"Postawmy sprawę jasno". Brytyjska minister o wsparciu dla Ukrainy

Informację o planowanych rozmowach Londynu z sojusznikami przekazało we wtorek w specjalnym komunikacie brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Apel Truss

W swoim przemówieniu dotyczącym polityki zagranicznej brytyjskiego rządu, które w czwartek ma wygłosić w londyńskim Mansion House, szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss będzie apelowała o "podwojenie" wsparcia Zachodu dla ukraińskiej armii

– Nie możemy popadać w samozadowolenie – los Ukrainy pozostaje w niepewny. Postawmy sprawę jasno – jeśli Putinowi się powiedzie, nastąpi niewypowiedziana dalsza nędza w Europie i straszne konsekwencje na całym świecie. Już nigdy nie czulibyśmy się bezpiecznie. Dlatego musimy być przygotowani na dłuższe działanie i podwoić nasze wsparcie dla Ukrainy – ma powiedzieć Truss według przygotowanego przemówienia, do którego dotarli dziennikarze. – Ciężka broń, czołgi, samoloty – musimy sięgnąć głębiej do naszych rezerw, zwiększyć produkcję. Musimy to wszystko zrobić – ma argumentować brytyjska minister.

Brytyjska minister ma także wskazywać na fakt, że architektura globalnego bezpieczeństwa, "która miała gwarantować pokój i dobrobyt, zawiodła Ukrainę”. W związku z tym potrzebne jest "nowe otwarcie".

Wsparcie dla Ukrainy

Brytyjski apel ma zostać wygłoszony w momencie, gdy państwa NATO zwiększają swoje wsparcie wojskowe dla Ukrainy. We wtorek Niemcy ogłosiły, że będą dostarczać Ukrainie czołgi przeciwlotnicze. Kanada i Wielka Brytania ogłosiły również, że we wtorek dostarczą więcej ciężkiej broni.

Wielka Brytania wyśle Ukrainie kilka pojazdów opancerzonych Stormer wyposażonych w wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Starstreak, aby wzmocnić obronę powietrzną kraju.

Sekretarz obrony Ben Wallace powiedział w poniedziałek w Izbie Gmin, że pojazdy będą wyposażone w ulepszone urządzenia dające ukraińskiej armii „zdolności przeciwlotnicze krótkiego zasięgu zarówno w dzień, jak i w nocy”. Wallace dodał również, że pociski Starstreak zostały już dostarczone na Ukrainę i są używane przez tamtejszą armię od ostatnich trzech tygodni.

