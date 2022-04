Szwecja i Finlandia w NATO. Stoltenberg zabrał głos

Jeśli Finlandia i Szwecja zdecydują się ubiegać się o członkostwo w NATO, proces akcesyjny potoczy się "szybko”, a Sojusz podejmie "tymczasowe środki bezpieczeństwa", dopóki oba kraje nie staną się formalnymi członkami, powiedział w czwartek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

– Prowadzimy dialog z Finlandią i Szwecją. To jest ich decyzja. Ale jeśli zdecydują się złożyć wniosek, Finlandia i Szwecja będą mile widziane i oczekuję, że proces [akcesji - przyp. red.] będzie przebiegał szybko – powiedział prasie.

– To zasadniczo dotyczy prawa każdego narodu w Europie do decydowania o własnej przyszłości. Kiedy więc Rosja próbuje w pewien sposób zagrozić, odstraszyć Finlandię i Szwecję od członkostwa, to pokazuje, że Rosja nie szanuje podstawowego prawa każdego narodu do wyboru własnej ścieżki – dodał Stoltenberg.

– W rzeczywistości Finlandia i Szwecja są już bardzo blisko NATO - razem pracujemy, razem działamy, razem ćwiczymy. A gdy tylko podejmiemy decyzję o ich zaproszeniu, będzie to silny sygnał polityczny, że bezpieczeństwo Finlandii i Szwecji ma znaczenie dla wszystkich sojuszników NATO – wyjaśnił szef Sojuszu.

Porozumienie rządów

Niedawno dwie gazety - jedna szwedzka, druga fińska - poinformowały, że rządy Szwecji i Finlandii zgodziły się na złożenie wniosków do NATO w tym samym czasie i że nastąpi to w połowie przyszłego miesiąca.

Fińska gazeta "Iltalehti" poinformowała, że szwedzki rząd spełnił życzenie Finlandii, aby oba kraje złożyły wniosek po 22 maja, a szwedzkie źródła rządowe potwierdziły tę informację "Expressen" – tabloidowi z tego kraju.

Wcześniej oczekiwano, że szwedzki wniosek zostanie złożony podczas szczytu NATO w Madrycie w dniach 29-20 czerwca, według doniesień mediów w Szwecji z początku tego miesiąca, ale ostatnie informacje podane w prasie szwedzkiej i fińskiej sugerują, że ta data może zostać przesunięta.

Czytaj też:

Ważna zapowiedź Stoltenberga. NATO chce wzmocnić wschodnią flankę "na pełną skalę"Czytaj też:

Sekretarz generalny NATO: Musimy być gotowi na długotrwały konflikt