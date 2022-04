"Moralność rynsztokowa". Amerykański pastor uderza w agendę LGBT Disneya

Franklin Graham to znany w USA pastor, który jako jeden z konserwatywnych komentatorów obnażył nową ofensywę wytwórni Disney, która po latach zawoalowanych prób przystąpiła do jawnej ofensywy LGBT.

Disney próbuje na nowo zdefiniować rodzinę

Analizę tego, co od lat dzieje się w amerykańskiej „fabryce bajek” przedstawiła niedawno Mary Cuff na łamach „Crisis Magazine”, zwracając uwagę, że według zapowiedzi kierownictwa firmy do końca 2022 roku połowa postaci ma być zarezerwowana dla „mniejszości etnicznych, seksualnych i płciowych”. Ponadto Disney od lat zatrudniał osoby homoseksualne do tworzenia produkcji dla dzieci, a także na poziomie strukturalnym wspierał postulaty ideologii LGBT, m. in. wypłacając dodatki „rodzinne” parom jednopłciowym.

„To, co wydarzyło się w Disneyu, to moralna porażka” – powiedział Graham. „Walt Disney miał wizję zdrowej rozrywki dla całej rodziny. Był oddany rodzinie. Moralność korporacyjnego przywództwa Disneya jest dziś w rynsztoku, a oni chcą na nowo zdefiniować rodzinę wbrew pierwotnemu zamysłowi Boga i obnosić się z grzechem” – dodał.

„Dzięki Bogu za gubernatora Florydy Rona DeSantis”

Walkę z taką agendą rozpoczęły władze Florydy pod przywództwem katolickiego i konserwatywnego gubernatora Rona DeSantis, który zapowiedział kroki prawne przeciwko demoralizowaniu dzieci przez korporację z siedzibą w Kalifornii. Na taką zapowiedź kierownictwo Disneya odpowiedziało iście bojowym wezwaniem: „Naszym celem jako firmy jest uchylenie tego prawa przez ustawodawcę lub uchylenie go w sądzie. Jesteśmy oddani walce o prawa i bezpieczeństwo osób LGBTQ+ z rodziny Disneya, a także społeczności LGBTQ+ na Florydzie i w całym kraju”.

Komentując to oświadczenie pastor Franklin Graham uznał, że tym razem „Disney poszedł za daleko”. „Aktywiści LGBTQ wykorzystują korporacje, aby narzucać swoją agendę opinii publicznej, a firmy powinny jeszcze raz przyjrzeć się temu, na co pozwalają” – dodał.

- Obywatele Florydy zbuntowali się i będzie to kosztować Disneya wiele czasu. Disney miał w tym stanie specjalny status podatkowy, z którego czerpał ogromne korzyści – ale ponieważ wystąpili przeciwko rodzicom z Florydy, gubernator i ustawodawcy cofnęli ten status .Dzięki Bogu za gubernatora Rona DeSantis, który jest gotów zająć śmiałe stanowisko. Potrzebujemy więcej takich liderów jak on. Niech Bóg błogosławi jemu i prawodawcom Florydy – podkreślił protestancki przywódca.

