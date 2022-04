Były amerykański żołnierz zabity na Ukrainie

22-latek pracował w prywatnej firmie wojskowej, która wysłała go na Ukrainę. Został zabity w poniedziałek, 25 kwietnia. Jego ciała nie odnaleziono – powiedziała CNN matka Amerykanina, Rebecca Cabrera.

Według jej relacji Joseph Cancel to były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej. Zanim doszło do rosyjskiej inwazji pracował w więzieniu w Tennessee. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, zgłosił się do pracy w prywatnej firmie wojskowej, która szukała kontrahentów na wyjazd w rejon walk. Cancel zgodził się, a firma płaciła mu żołd.

– Chciał jechać, ponieważ wierzył w to, o co walczy się na Ukrainie i chciał być częścią wysiłków mających na celu powstrzymanie tego, tak aby nie dotarło to tutaj i żeby inni amerykańscy żołnierze nie musieli się w to angażować – powiedziała w rozmowie z CNN Cabrera, dodając, że jej syn walczył na Ukrainie z obywatelami wielu różnych krajów.

Z USA na Ukrainę przez Polskę

12 marca Cancel miał polecieć do Polski i tego samego dnia lub dzień później przekroczyć granicę z Ukrainą.

Departament Stanu poinformował, że wie o doniesieniach o śmierci obywatela USA na Ukrainie i monitoruje je.

CNN przypomina, że na początku wojny Ukraina otworzyła Legion Międzynarodowy dla zagranicznych ochotników. Od 7 marca do walki przeciwko Rosjanom zgłosiło się 20 tys. osób z 52 państw świata.

Były prezydent i były premier Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że najemnicy z zagranicy, którzy biorą udział w działaniach wojennych po stronie Ukrainy i nie poddadzą się siłom rosyjskim, będą "denazyfikowani w pierwszej kolejności".

