Aktorka Angelina Jolie przyjechała do Lwowa. Media: Pomoże w organizacji pomocy

Amerykańska gwiazda filmowa została zauważona w sobotę, w jednej z kawiarni we Lwowie (zachodnia część Ukrainy). Jak podają media, aktorka przyleciała do Europy, by organizować pomoc dla mieszkańców, którzy ucierpieli w skutek wojny.

W piątek 29 kwietnia Jolie przyleciała do Warszawy, gdzie fotoreporterzy zauważyli ją kiedy wychodziła ze strefy VIP Lotniska Chopina. Media pokazywały jak aktorka wsiada do podstawionego pod drzwi portu lotniczego samochodu. Do dzisiaj nie było jednak wiadomo w jakim celu gwiazda znalazła się w Polsce.

Jolie od lat jest ambasadorką dobrej woli UNHCR i angażuje się w działania charytatywne. W ostatnich tygodniach gwiazda działa także na rzecz pomocy Ukraińcom.

W dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainie, Jolie napisała w mediach społecznościowych: "Tak jak wielu z was, ja również modlę się za Ukraińców". "Ja i moi koledzy z UNHCR skupiamy się na niesieniu pomocy i zapewnieniu podstawowych praw człowieka uchodźcom i osobom, które opuścić swoje domy, w tym regionie" – podkreśliła dalej aktorka.

Dwa miesiące wojny na Ukrainie

24 lutego Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Inwazję rosyjskich wojsk poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Atak Rosji na Ukrainę to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 r. Wojnę poprzedziła rewolucja na Majdanie oraz tzw. kryzys krymski, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Rosję. Osiem lat temu rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły okupację Krymu. W obecności wojska przeprowadzono nielegalne "referendum", a następnie ogłoszono, że Krym wszedł w skład Federacji Rosyjskiej.

