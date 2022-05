Ukraiński wywiad: Rosjanie mogą wywołać nową epidemię

Poinformowała o tym w poniedziałek agencja Ukrinform, powołując się na Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR).

Według ustaleń ukraińskich służb główna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa podpisała rozporządzenie "o dodatkowych środkach zapobiegających cholerze". Szczególną uwagę zwraca się w nim na regiony przy granicy z Ukrainą – obwody briański, kurski, biełgorodzki, woroneski, rostowski, Kraj Krasnodarski i okupowany Krym.

Broń biologiczna. Rosja szykuje prowokację?

Ukraińcy twierdzą, że szefowie departamentów terytorialnych Federalnej Służby Nadzoru w zakresie Ochrony Praw Konsumenta i Dobrostanu Człowieka (Rospotrebnadzor) otrzymali polecenie przygotowania laboratoriów do testów na cholerę, wzmocnienia kontroli w obiektach handlowych i miejscach dużego skupienia ludności, a także rozpowszechniania informacji o profilaktyce tej choroby. Do 1 czerwca placówki medyczne mają być przygotowane do działań w ramach przeciwdziałania epidemii.

W związku z tym GUR sugeruje, że pod koniec maja lub na początku czerwca władze Rosji mogą posunąć się do prowokacji na terenach graniczących z Ukrainą, "tradycyjnie przerzucając odpowiedzialność na rząd w Kijowie i oskarżając go o użycie broni biologicznej".

Cholera – zakażenie i objawy

Cholera jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie – przecinkowce cholery (Vibro cholerae). Do zakażenia człowieka może dochodzić poprzez spożycie skażonej wody i żywności, w tym m.in. surowych i niedogotowanych owoców morza. Objawy obejmują m.in. wymioty i wodnistą biegunkę bez bólów brzucha i gorączki.

W większości przypadków symptomy cholery są łagodne lub nie występują wcale, a zakażone osoby stają się bezobjawowymi nosicielami. W ciężkich przypadkach dochodzi do zaburzeń orientacji, śpiączki i zgonu.

