Wielka Brytania wyśle ciężki sprzęt ukraińskiej armii. Johnson: Ukraina wygra

Boris Johnson zasalutował ukraińskim deputowanym, zwracając się w historycznym przesłaniu do parlamentu tego kraju. Ukraińska posłanka Łesia Wasylenko napisała na Twitterze: „Nigdy nie widziałam tylu owacji na stojąco podczas jednego przemówienia".

Podczas swojej mowy Johnsona stwierdził, że to dla niego wielki zaszczyt, że może "w tym kluczowym momencie historii" zwrócić się do ukraińskich polityków. – Chylę czoła przed odwagą, z jaką stawiacie czoła barbarzyńskiemu atakowi na wasze wolności – dodał szef brytyjskiego rządu.

Ukraina zwycięży

Johnson jest przekonany, że ukraińskie wojsko wyprze Rosjan ze swoich terytoriów. Dał temu wyraz w swoim przemówieniu.

– Mam dziś dla was jedną wiadomość: Ukraina wygra, Ukraina będzie wolna – powiedział, po czym dodał: "Jesteście panami swojego losu i nikt nie może i nie powinien niczego narzucać Ukraińcom, my w Wielkiej Brytanii będziemy was wspierać".

Szef brytyjskiego rządu poinformował o kolejnej transzy pomocy, jaką Londyn wyśle do Kijowa. Wielka Brytania przekaże więcej broni na Ukrainę w nadchodzących tygodniach w ramach pakietu wsparcia o wartości 300 milionów funtów.

Boris Johnson powiedział ukraińskim parlamentarzystom, że Wielka Brytania wyśle pociski przeciwokrętowe Brimstone i systemy przeciwlotnicze Stormer wraz z pojazdami opancerzonymi, aby ewakuować cywilów z zaatakowanych obszarów i chronić miejscowe władze.

Pakiet wsparcia będzie także zawierał radary do wykrywania artylerii bombardujących ukraińskie miasta, ciężkie drony zaopatrujące siły ukraińskie i tysiące urządzeń noktowizyjnych.

Johnson stwierdził, że nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy pomoże w realizacji długoterminowego celu Wielkiej Brytanii, jakim jest "uzbrojenie Ukrainy, aby nikt nigdy nie odważył się ponownie jej zaatakować”.

