Grunt pod kolejną inwazję? Rosyjska propaganda przedstawia następny kraj jako "nazistowski"

Propagandowa akcja rosyjskich władz to odpowiedź na działania szwedzkiego rządu, który przygotowuje się do przystąpienia do NATO. W obliczu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, Sztokholm zdecydował się porzucić stosowaną od dziesięcioleci politykę neutralności. Kreml ostrzega jednak, że akcesja do Sojuszu pociągnie za sobą ogromne konsekwencje.

Rosyjska propaganda

W ramach kampanii w rosyjskich miastach pojawiły się plakaty przedstawiające szwedzkich bohaterów narodowych jako nazistów z hasłem: „Jesteśmy przeciwko nazizmowi, a oni nie”.

Słowo „my” jest w kolorze flagi rosyjskiej, a „oni” w kolorach flagi szwedzkiej. Przy każdym zdjęciu pojawiają się selektywne cytaty, które mają przedstawiać określoną postać jako nazistę.

Astrid Lindgren, szwedzka pisarka autorka książek o Pippi Langstrumpf, została umieszczona na plakatach za rzekome nazistowskie postawy, podobnie jak założyciel Ikei Ingvar Kamprad i reżyser filmowy Ingmar Bergman. Inny plakat przedstawia króla Szwecji Gustawa V jako nazistę.

Szwedzkie MSZ uznało kampanię plakatową za dzieło rosyjskiej grupy „Nasze zwycięstwo”.

– Nie mamy zamiaru angażować się w publiczną polemikę z rosyjską organizacją «Nasze zwycięstwo», która podobno stoi za tymi plakatami – powiedział rzecznik MSZ i dodał, że w ostatnim czasie w Rosji oskarżenia o nazizm były wielokrotnie używane przeciwko krajom i jednostkom krytycznym wobec działań Moskwy.

Premier Szwecji Magdalena Andersson określiła kampanię jako „całkowicie nie do przyjęcia”.

Wśród szwedzkich komentatorów pojawiają się głosy, że kampania plakatowa jest częścią strategii przygotowania gruntu pod działania militarne przeciwko Szwecji, zanim ta znajdzie się pod parasolem obronnym NATO, podobnie jak Moskwa zrobiła przeciwko Ukrainie.

Były premier Szwecji Carl Bildt powiedział: „Czy są jakieś granice dla tych facetów? Czy przygotowują również operację «denazyfikacyjną» przeciwko Szwecji?"

– Myślę, że to jeszcze bardziej umocni poparcie dla przystąpienia Szwecji do NATO – dodał były szef szwedzkiego rządu.

