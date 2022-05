Walki o Azowstal. Były dowódca Azowa: Rosjanie przebili się na jednym z kierunków natarcia

Zakład metalurgiczny Azowstal od długiego czasu pozostawał ostatnim punktem ukraińskiego oporu wobec Rosjan na terenie zniszczonego Mariupola. Kombinatu bronią wchodzący w skład Gwardii Narodowej pułk Azow oraz 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Na terenie fabryki przebywa także ludność cywilna. Udało się przeprowadzić jedynie częściową ewakuację.

Rosjanie wkroczyli na teren kombinatu

– Na terenie Azowstalu trwają ciężkie walki. Rosjanie rzeczywiście zdołali się częściowo przebić na jednym z kierunków. Zbyt wcześnie jest, by mówić, że coś zajęli bądź nie, nasi bohaterowie – tylko tak ich można nazwać – bronią terenu – poinformował były dowódca pułku Azow Maksym Żorin w ukraińskiej telewizji publicznej Suspilne. Jak opisywał, trwają walki, walczący idą do przodu bądź cofają się i sytuacja dopiero się wyjaśni.

Dodał, że na terenie zakładów pozostaje około 100 cywilów, wśród nich ranni i dzieci. Rannym, wojskowym i cywilom, nie można okazać żadnej pomocy, bo szpital został zniszczony przed kilkoma dniami.

"Utracono kontakt z obrońcami"

Kontakt z ukraińskimi obrońcami huty Azowstal został utracony – przekazał wcześniej w środę mer Mariupola Wadym Bojczenko.

– Niestety, dziś kontakt z chłopakami został utracony. Nie wiemy, co tam się dzieje, czy są bezpieczni, czy nie – cytuje mera Mariupola agencja Ukrinform.

– Jeszcze wczoraj byliśmy w kontakcie, ale dzisiaj niestety nie mogę niczego komentować. Modlimy się za naszych bohaterskich chłopaków i dziękujemy im za to, co zrobili dla całego naszego kraju - powstrzymali wroga i dali nam więcej czasu na przygotowania. To prawdziwi, odważni i bohaterscy obrońcy Mariupola – dodał Bojczenko.

Tłumaczył, że na terenie zakładu Azowstal codziennie toczą się ciężkie walki. – Odważni ludzie bronią tej fortecy, ale to bardzo trudne, bo Rosjanie ostrzeliwują ją z ciężkiej artylerii, czołgów i samolotów – podkreślił.

