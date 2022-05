Skandaliczne słowa w rosyjskiej telewizji. "Zachód używa Ukraińców jako biomasy, z której powstają orki"

W kolejnym odcinku swojego programu znany propagandzista Kremla Władimir Sołowiow tłumaczył, wraz ze swoimi gośćmi, że "nazizm nie musi być antysemicki".

– To jest to, co Amerykanie cały czas wymyślają – mówią, że Wołodymyr Zełenski jest Żydem, więc nie może być nazistą. Oczywiście, że może być. Nazizm nie musi być antysemicki, może być antysłowiański i antyrosyjski – dodał dziennikarz.

Wtórowała mu jedna z zaproszonych do studia komentatorek, która tłumaczyła, że obecnie obserwujmy "merytoryczne kroki", które dążą do "ożywienia globalnego projektu nazistowskiego". – A dlaczego to jest globalny nazistowski projekt? Ponieważ Ukraina jest miejscem gdzie ten proces się rozpoczął, ale nie bez wsparcia Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Nie tylko jako antysemityzm wobec Rosjan, ale wobec wszystkiego co jest związane z Rosją – mówiła.

– Od dziesięcioleci Zachód używa Ukraińców jako biomasy, z której powstają orki (Ukraińcy, nazywając rosyjskich żołnierzy orkami - red.) i oddziały szturmowe, jak te które są w Azowstalu – dodała komentatorka.

W rosyjskiej TV o wojnie nuklearnej

W swoim niedawnym programie Władimir Sołowiow stwierdził też, że Zachód nie zważa na powtarzające się ostrzeżenia Moskwy, co może mieć w przyszłości opłakane skutki. – Jeżeli zdecydują się wesprzeć Ukrainę, nawet jeśli Siergiej Ławrow powiedział im, że może to doprowadzić do III wojny światowej, nic ich nie powstrzyma. Postanowili zagrać na dużą skalę... To są dranie bez moralności – podkreślał kremlowski propagandzista.

W dyskusji brała udział m.in. szefowa kanału Russia Today Margarita Simonian, która stwierdziła, że konflikt na Ukrainie przerodzi się globalną wojnę.

– Osobiście uważam, że najbardziej realistyczną drogą jest III wojna światowa, a znając nas i naszego przywódcę, Władimira Władimirowicza Putina i wiedząc, jak wszystko działa dookoła, jest niemożliwe – nie ma szans – żebyśmy się poddali. Ostatecznie, jak stwierdziła, "i tak wszyscy kiedyś umrzemy".

– Ale my pójdziemy do nieba, a oni po prostu znikną – dopowiadał Sołowiow.

