Media: W Berlinie flagi Ukrainy będzie można nosić 8 maja tylko przez godzinę

W sobotę o sprawie poinformował anglojęzyczny portal internetowy działający na terytorium ukraińskim The Kyiv Independent za pośrednictwem wpisu w serwisie społecznościowym Twitter.

Media: Ograniczenia w Berlinie na 8 maja

"Berlin zezwala na ukraińską flagę, symbole przez 1 godzinę 8 maja. Flagi rosyjskie będą również autoryzowane przez 1 godzinę. Berlin wcześniej zabronił ukraińskich symboli, umieszczając je na tej samej liście, co rosyjskie symbole imperialistyczne, na demonstracjach w rocznicę zwycięstwa II wojny światowej" – możemy przeczytać.

twitter

Przywódcy Niemiec zaproszeni do Kijowa

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił do Kijowa swojego niemieckiego odpowiednika Franka-Waltera Steinmeiera oraz kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Olafa Scholza. Ukraiński polityk na datę spotkania miał wybrać 9 maja, czyli dzień rosyjskiego święta – podały media w Niemczech.

9 maja to najważniejsze święto współczesnej Rosji, upamiętniające zakończenie II wojny światowej (dla Rosji to przede wszystkim "zwycięstwo nad faszyzmem"). Moskwa inaczej datuje zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie II wojny światowej. Dla Rosjan początkiem wojny był 22 września 1941 roku – dzień napaści Rosji przez Niemcy. Koniec wojny, według Rosjan, przypada zaś na 9 maja 1945 roku. Każdego roku w rosyjskim świętowaniu brali udział zaproszeni goście, np. przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka. W 2018 roku na Placu Czerwonym pojawił się natomiast premier Izraela Benjamin Netanjahu. Tegoroczne obchody mają być inne. Bez zaproszonych gości. – Nie zaprosiliśmy zagranicznych przywódców na Dzień Zwycięstwa. Faktem jest, że nie jest to okrągła rocznica. To jest nasze święto, to święte święto dla całej Rosji, dla wszystkich Rosjan – przekonywał rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję informacyjną TASS.

Czytaj też:

Rosyjskie uroczystości w Warszawie. Trzaskowski: Nie ma mojej zgodyCzytaj też:

Napięcie na linii Melnyk-Scholz. Ambasador Ukrainy nie przeprosi kanclerza