Spotkanie szefa RE z ukraińskim premierem. Przerwał je atak rakietowy

Szef Rady Europejskiej poinformował na Twitterze, że 9 maja przyjechał do Odessy (miasto portowe na południu Ukrainy), aby świętować tam Dzień Europy. "Nie jesteście sami. UE stoi z wami ramię w ramię" – podkreślił Charles Michel we wpisie w mediach społecznościowych.

W trakcie wizyty europejski polityk mówił także o globalnych konsekwencjach zablokowania przez siły rosyjskie ukraińskich portów. Jak tłumaczył Michel "wojna Rosji ma wpływ na światowe łańcuchy zaopatrzenia" i uderza zwłaszcza w niektóre kraje. "Potrzebujemy globalnej odpowiedzi" – dodał.

Kolejny ostrzał rakietowy Odessy

Tymczasem jak podają źródła agencji AFP, podczas spotkania przewodniczącego RE z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem doszło do kolejnego ostrzału rakietowego miasta. Politycy musieli przerwać rozmowy i udać się do schronu.

Dzień Europy to święto pokoju i jedności w Europie – podano na stronie Unii Europejskiej. Upamiętnia on rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana, w której Robert Schuman przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie, dzięki której wojna między narodami europejskimi stałaby się nie do pomyślenia. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska – czytamy dalej.

Wojna na Ukrainie

Przypomnijmy, że 24 lutego rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Atak Rosji na Ukrainę to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 r. Wojnę poprzedziła rewolucja na Majdanie oraz tzw. kryzys krymski, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Rosję. Osiem lat temu rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły okupację Krymu. W obecności wojska przeprowadzono referendum, a następnie ogłoszono, że Krym wszedł w skład Federacji Rosyjskiej.

