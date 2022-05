"Ostatni z trójki grabarzy ZSRR". Nie żyje były prezydent Ukrainy Łeonid Krawczuk

Zmarł pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy Łeonid Krawczuk – podała agencja Ukrainski Nowyny powołując się na źródło z rodziny polityka. Krawczuk zmarł po długiej chorobie. Wiadomość o śmierci byłego prezydenta potwierdził agencji Interfax-Ukraina były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, deputowany Dmytro Razumkow.

Urodzony w 1934 roku Krawczuk był prezydentem Ukrainy w latach 1991-1994. "No to zmarł ostatni z trójki – Łeonid Krawczuk. Tydzień po Stanisławie Szuszkiewiczu. A odnowiciel sowieckiego imperializmu wciąż się jakoś trzyma... Znak czasu" – napisał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński.

8 grudnia 1991 Łeonid Krawczuk oraz przedstawiciele Rosji i Białorusi (Borys Jelcyn i Stanisław Szuszkiewicz) podpisali porozumienie białowieskie dot. rozwiązania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 22 sierpnia 1992, na uroczystym posiedzeniu ukraińskiego parlamentu w Kijowie, ostatni prezydent Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji Mykoła Pławjuk przekazał mu państwowe insygnia, uznając, że proklamowana w 1991 Ukraina stała się następcą prawnym Ukraińskiej Republiki Ludowej

Śmierć Szuszkiewicza. Był uznawany za przywódcę niepodległej Białorusi

W ubiegłym tygodniu zmarł Stanisław Szuszkiewicz, uznawany za przywódcę niepodległej Białorusi. Szuszkiewicz zmarł w nocy z wtorku na środę, z 3 na 4 maja, w wieku 87 lat. Powodem była choroba COVID-19. Mężczyzna przebywał w szpitalu od 26 kwietnia, po wykryciu w jego organizmie wariantu Omikron koronawirusa (SARS-CoV-2).

"Odszedł Stanisław Szuszkiewicz, przywódca Białorusi, którą wprowadzał po rozpadzie ZSRS na drogę niepodległości i demokracji. Żegnam z głębokim smutkiem prawego człowieka, oddanego swemu narodowi, swej ojczyźnie, sprawie wolności, przyjaciela Polski i wolnego świata" – tymi słowami Szuszkiewicza pożegnał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Zbigniew Rau.

Czytaj też:

Ukraińskie służby: Rosyjscy żołnierze tracą zaufanie do dowódców