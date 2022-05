Wielka Brytania i Szwecja podpisały umowę o wzajemnej pomocy

Boris Johnson oraz Magdalena Andersson zadeklarowali, że siły zbrojne ich państw przyjdą sobie z pomocą, jeśli nastąpi atak ze strony Rosji lub innego rodzaju kryzys.

– Jeśli któryś z krajów dozna klęski żywiołowej lub ataku, Wielka Brytania i Szwecja będą sobie pomagać na różne sposoby. Wsparcie będzie udzielone na żądanie jednej ze stron i może obejmować zasoby wojskowe – powiedziała szefowa szwedzkiego rządu.

Nowy sojusz

Z kolei Boris Johnson stwierdził, że to smutna ironia losu, że w XXI wieku europejscy przywódcy są zmuszeni do dyskusji nad znalezieniem najlepszego sposobu wzmocnienia wspólnej obrony przed pustą pychą tyrana.

– Kiedy Europa obchodziła w 1945 r. dzień zwycięstwa nad Niemcami, które po części zostało zapewnione przez bohaterstwo narodu rosyjskiego, mieliśmy nadzieję, że pokój na naszym kontynencie przetrwa – stwierdził i dodał, że krwiożercza kampania Putina przeciwko suwerennemu narodowi ukraińskiemu położyła kres tej nadziei i stworzyła nową rzeczywistość, z którą trzeba wspólnie się zmierzyć.

Szef brytyjskiego rządu został również poproszony, aby dokładnie wyjaśnił, co zrobiłaby Wielka Brytania, gdyby Rosja zaatakowała Szwecję. Johnson odpowiedział, że gdyby doszło do ataku na którąś z dwóch liberalnych demokracji, to przyszłyby one sobie nawzajem z pomocą.

– Z deklaracji jasno wynika, że na prośbę Szwecji Wielka Brytania oczywiście udzieli pomocy. Liczy się przede wszystkim to, o co zdecyduje się poprosić szwedki rząd – powiedział. Dodał również, że podpisany w środę pakt może oznaczać dzielenie się danymi wywiadowczymi lub wspólne ćwiczenia wojskowe.

– Pozwoli nam to dzielić się większą ilością informacji wywiadowczych, wzmocnić ćwiczenia wojskowe i dalszy wspólny rozwój technologii. To porozumienie, które uświęca wartości, które wyznają zarówno Szwecja, jak i Wielka Brytania – wyjaśnił i dodał, że z przyjemnością podpisał deklarację, "która jeszcze bardziej zbliża nasze dwa kraje”.

