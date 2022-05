Ukraina rozmawia o wymianie obrońców Azowstalu na rosyjskich jeńców

Na razie negocjacje te nie przyniosły rezultatu. Rosja odrzuca przekazanie Ukraińców stronie trzeciej – powiedziała Wereszczuk. "Stroną trzecią" mogła być Turcja, o czym pisały ukraińskie media.

Ukraińska wicepremier dodała, że władze zaproponowały, by ciężko rannych wywieźć z Azowstalu korytarzem humanitarnym. – W tym samym czasie Ukraina oddałaby rosyjskich jeńców wojennych. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie tej propozycji, rozmowy trwają dalej – poinformowała Iryna Wereszczuk.

Podczas trwającej od 24 lutego agresji Rosji na Ukrainę już kilkukrotnie doszło do wymiany jeńców między stronami.

Sztab generalny Ukrainy o wojskowym odblokowaniu Azowstalu

"Odblokowanie obrońców Mariupola w kombinacie Azowstal przy pomocy działań wojskowych byłoby trudne i mogłoby doprowadzić do znacznych strat" – oświadczył w środę zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksij Gromow, cytowany przez agencję informacyjną UNN.

Wskazał, że w obecnych warunkach operacja odblokowania wymagałaby "znacznego wysiłku, znacznej liczby żołnierzy", ponieważ jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy znajdują się w odległości od 150 do 200 km od Mariupola. Gromow zaznacza, że wróg stworzył również "rozbudowany inżynieryjny system barier i linii obronnych", które doprowadziłyby do znacznych strat po stronie naszych wojsk.

Ostatni punkt oporu

Kombinat Azowstal to ostatni punkt oporu Ukraińców w Mariupolu. W kwietniu wojska ukraińskie broniące Mariupolu zostały podzielone przez armię rosyjską na kilka kotłów. Z czasem pozostały dwa – w porcie oraz w właśnie w zakładach Azowstalu, stanowiących największy punkt oporu. Eksperci przewidują, że obrońcy, szczególnie ci z pułku Azow, będą bronić się "do końca". Kombinatu broni także 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Teren sprzyja skutecznej obronie, natomiast ogromny problem stanowi to, że obrońcom kończą się zapasy broni, lekarstw, wody i żywności.

"Z kombinatu Azowstal w Mariupolu ewakuowano już wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze" – poinformowała w sobotę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk na Telegramie. "Rozkaz prezydenta został wykonany: wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze ewakuowano z Azowstalu. Tę część operacji humanitarnej w Mariupolu zakończono" – potwierdziła.

