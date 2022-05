Obrońcy Mariupola proszą Muska o pomoc. "Potrzebujemy superczłowieka"

Zakład metalurgiczny Azowstal od długiego czasu pozostaje ostatnim punktem ukraińskiego oporu wobec Rosjan na terenie zniszczonego Mariupola. Kombinatu bronią wchodzący w skład Gwardii Narodowej pułk Azow oraz 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Sytuacja ukraińskich żołnierzy staje się jednak dramatyczna.

"Elon Musk, mówią, że przybyłeś z innej planety aby nauczyć ludzi wiary w niemożliwe. Nasze planety są obok siebie, ja żyję tu, gdzie przetrwanie jest prawie niemożliwe. Pomóż nam wydostać się z Azowstalu do kraju mediatora. Jeżeli nie ty, to kto?" - napisał Wołyna.

"Udowodnił, że dla niego nie ma problemów nie do rozwiązania, że wszystko jest możliwe! On nigdy się nie poddaje, tak jak my! Potrzebujemy wsparcia superczłowieka!" - dodaje Wołyna w kolejnym wpisie.

Ostatni punkt oporu

Kombinat Azowstal to ostatni punkt oporu Ukraińców w Mariupolu. W kwietniu wojska ukraińskie broniące Mariupolu zostały podzielone przez armię rosyjską na kilka kotłów. Z czasem pozostały dwa – w porcie oraz w właśnie w zakładach Azowstalu, stanowiących największy punkt oporu. Eksperci przewidują, że obrońcy, szczególnie ci z pułku Azow, będą bronić się "do końca". Kombinatu broni także 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Teren sprzyja skutecznej obronie, natomiast ogromny problem stanowi to, że obrońcom kończą się zapasy broni, lekarstw, wody i żywności.

"Z kombinatu Azowstal w Mariupolu ewakuowano już wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze" – poinformowała w sobotę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk na Telegramie. "Rozkaz prezydenta został wykonany: wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze ewakuowano z Azowstalu. Tę część operacji humanitarnej w Mariupolu zakończono" – potwierdziła na Facebooku.

