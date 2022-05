Spór o aborcję w USA. Próbowano przyjąć prawo liberalizujące dostęp do aborcji

Stany Zjednoczone doszły do przełomowego momentu, gdy Sąd Najwyższy z dużym prawdopodobieństwem może odwrócić precedens z roku 1973 w sprawie Roe vs. Wade, który zalegalizował aborcję i ograniczył prawo stanów do własnej legislacji w tej kwestii.

Senatorzy Partii Demokratycznej kolejny raz chcieli wyprzedzić Sąd Najwyższy USA i przegłosować projekt ustawy zatwierdzającej prawo do przeprowadzania aborcji na terenie całego kraju.

Jednakże senat, choć kontrolowany przez Demokratów, ponownie odmówił przyjęcia federalnej ustawy aborcyjnej. Poprzednia jej wersja upadła w lutym.

Sędzia Sądu Najwyższego: „Prawo” do aborcji „od początku błędne”

Z Sądu Najwyższego wyciekł szkic decyzji autorstwa sędziego Samuela Alito, który stwierdza, że „Konstytucja nie odnosi się w żaden sposób do aborcji i prawo do niej nie jest chronione przepisami konstytucyjnymi”. Dlatego też ocenia on, że legislacyjne obwarowanie rzekomego „prawa” do aborcji było „od samego początku rażąco błędne”.

Perspektywa cofnięcia federalnego „prawa” do aborcji, które było przez prawie 50 lat narzucane wszystkim stanom, wywołała falę agresji ze strony lobby aborcyjnego i jego zwolenników. Prezydent Joe Biden nie szczędził ostrych słów obrońcom życia, nazywając ich „najbardziej ekstremalną grupą w historii Ameryki”.

Coraz więcej Amerykanów przeciwko aborcji

Jednocześnie przemysł aborcyjny i jego zwolennicy spotykają się z coraz bardziej zdecydowaną krytyką konserwatywnych Amerykanów. Jak ocenił republikański senator ze stanu Missouri, Josh Howley, „aborcja jest religią dla skrajnej lewicy i są gotowi zrobić wszystko, aby bronić tej religii i narzucić ją wszystkim innym i dlatego są gotowi puścić z dymem Sąd Najwyższy jako instytucję”.

Jak pokazują najnowsze sondaże, większość Amerykanów jest za ograniczeniami procederu zabijania nienarodzonych, a niedawny raport Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazał, że liczba aborcji spadła do poziomu najniższego od 1980 roku.

