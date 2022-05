Pakistan: 19-latka porwana w celu zmuszenia do małżeństwa i przyjęcia islamu

Pakistańska policja od trzech miesięcy nie podjęła efektywnych działań, aby porwana Aleeza Naeem, jedyna córka chrześcijańskiego małżeństwa z Fajsalabad, mogła wrócić do domu. Do porwania doszło 13 marca. Gdy Aleeza szła na uczelnię napadło ją trzech muzułmanów – Muhammad Rashid, Muhammad Hassan i Muhammad Sarwar. Pierwszy z nich miał wyjawić zamiar przymusowego poślubienia i „nawrócenia” dziewczyny na islam, zaś dwóch pozostałych to jego koledzy, którzy asystowali przy uprowadzeniu.

Policja wie gdzie jest porwana, ale nie podejmuje działań

Już następnego dnia policja wydała raport wskazujący Rashida jako głównego podejrzanego, a także namierzyła telefon komórkowy porwanej, a więc i jej lokalizację. Pomimo tych ustaleń do dziś służby nie podjęły żadnych działań, aby oswobodzić młodą chrześcijankę z rąk porywaczy.

„Aleeza jest jedynaczką. Urodziła się po wielu modlitwach i jest jedynym powodem, dla którego my, rodzice, żyjemy” – powiedziała matka. Z kolei ojciec deklaruje, że zrobi wszystko, by „odzyskać ją z rąk porywaczy i uchronić przed nadużyciami seksualnymi, małżeństwem i przymusową konwersją”.

Sprawę nagłośniła organizacja Human Rights Focus Pakistan (HRFP), która pozostaje w kontakcie z rodzicami Aleezy Naeem i monitorowała stojące obecnie w miejscu śledztwo policyjne. W rozmowie z AsiaNews, prezes HRFP, Naveed Walter, zwrócił uwagę, że sprawa Aleezy to tylko kolejny przypadek porwania, nawrócenia i przymusowego małżeństwa młodych kobiet i dziewcząt z mniejszości religijnych w Pakistanie.

Dramat chrześcijańskich kobiet w Pakistanie

W ubiegłym roku pisaliśmy o analogicznym dramacie, który dotknął 13-letnią katolicką dziewczynkę, której sąd nakazał wrócić do „męża”, czyli mężczyzny, który porwał ją i wykorzystywał seksualnie. Jak alarmują organizacje działające na rzecz praw człowieka, tak właśnie wyglądają realia muzułmańskiego państwa, jakim jest Pakistan.

„Sprawcy są nadal na wolności. Chcemy zwrócić młodą kobietę jej rodzinie i wysłać osoby odpowiedzialne za kratki” – zapewnia Naveed Walter, przypominając, że od jakiegoś czasu działacze apelują do pakistańskiego rządu o przyjęcie ustawy zabraniającej przymusowych konwersji na islam.

