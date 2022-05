Zełenski podpisał ustawę zakazującą prorosyjskich partii

"Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę zakazującą w kraju działalności prorosyjskich partii politycznych" – poinformowała w sobotę deputowana prezydenckiej partii Sługa Narodu Olha Sowhyria.

"Ustawa wejdzie w życie w dzień po jej opublikowaniu" – dodała polityk we wpisie na Telegramie.

Co zakłada ustawa?

Zgodnie z podpisaną przez Zełenskiego ustawą, zabroniona będzie działalność partii, których programy zawierają m.in. usprawiedliwienie lub zaprzeczenie zbrojnej agresji na Ukrainę, w tym poprzez przedstawianie jej jako konfliktu wewnętrznego czy wojny domowej, a także partii gloryfikujących osoby uczestniczące w zbrojnej agresji na Ukrainę, siły zbrojne Rosji oraz przedstawicieli okupacyjnej administracji.

Ukraiński polityk: Rosjanie nie wiedzą, co robić z zajętymi obszarami

Od 24 lutego trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Rosja nie osiągnęła planowanych celów strategicznych. Jednym z nich było szybkie zajęcie Kijowa. Obecnie trwają walki na wschodzie Ukrainy.

– Władze Rosji nie wiedzą, co robić z okupowanymi terenami na Ukrainie – powiedział w sobotę doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko w ukraińskiej telewizji.

– Praktycznie codziennie widzimy a to w Donbasie, a to w obwodzie chersońskim któregoś z wyższych urzędników Rosji. Wygląda na to, że jeżdżą tam, żeby na tej podstawie zorientować się, co robić dalej z tymi terenami, dopóki nie zapadła jakaś decyzja w Moskwie – oznajmił Denysenko.

Jego zdaniem prezydent Rosji Władimir Putin jest namawiany do anektowania tych obszarów. – Oczywiście on też by tak wolał, ale na razie decyzji o aneksji jakichś obszarów nie podjęto – stwierdził doradca szefa MSW.

