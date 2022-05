"Zaczyna się nowa era". Rząd Finlandii uruchomił procedurę wejścia do NATO

Rząd Finlandii rozpoczął oficjalną procedurę złożenia wniosku o członkostwo kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim. Rząd skierował wniosek w tej sprawie do parlamentu – podaje Radio Zet. Fiński parlament ma przystąpić do rozpatrzenia stanowiska rządu ws. wejścia do NATO w poniedziałek. "To historyczny dzień, zaczyna się nowa era" – podkreślili fińscy prezydent i premier.

"81 dni – tyle dni upłynęło od ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego i tyleż samo dni zajęło fińskim władzom przygotowanie – za kulisami – fińskiej ścieżki do drzwi NATO" – podsumował największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat".

Prezydent Finlandii poinformował o wejściu do NATO. Tak zareagował Putin

Prezydent Finlandii poinformował Władimira Putina o zamiarze jego kraju przystąpienia do NATO. Rosyjski przywódca odpowiedział, że działania Helsinek są błędem. W sobotę prezydent Sauli Niinistö rozmawiał z Władimirem Putinem na temat przygotowań Finlandii do wstąpienia do NATO.

"Podczas rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez Finlandię prezydent Niinistö przekazał prezydentowi Putinowi, jak rosyjskie żądania z końca 2021 r. mające na celu uniemożliwienie innym państwom przystąpienie do NATO i inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. fundamentalnie zmieniły środowisko bezpieczeństwa Finlandii” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez biuro prasowe fińskiego przywódcy.

Według Finów, rozmowa obu polityków była "bezpośrednia i przebiegała bez zakłóceń". Obie strony uznały za priorytet uniknięcie zwiększenia napięcia.

Niinistö "ponownie powtórzył swoje głębokie zaniepokojenie ludzkim cierpieniem spowodowanym wojną prowadzoną przez Rosję na Ukrainie” i "podkreślił imperatyw pokoju”. Według oświadczenia, "przekazał też komunikaty o zabezpieczeniu ewakuacji ludności cywilnej przekazane wcześniej w tym samym tygodniu przez prezydenta (Ukrainy) Wołodymyra Zełenskiego".

Reakcja Putina

Kreml wydał własne oświadczenie dotyczące rozmowy obu polityków. Według Rosjan, Niinistö i Putin przeprowadzili "szczerą wymianę poglądów”.

"Władimir Putin podkreślił, że odejście Helsinek od tradycyjnej polityki neutralności byłoby błędem, ponieważ nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa Finlandii" - czytamy w oświadczeniu.

"Taka zmiana w polityce zagranicznej państwa może mieć negatywny wpływ na stosunki rosyjsko-fińskie, które przez wiele lat budowane były w duchu dobrego sąsiedztwa i partnerskiej współpracy i były obustronnie korzystne" - dodał.

Przywódcy rozmawiali także o sytuacji na Ukrainie, poinformował Kreml.

„W szczególności Władimir Putin podzielił swoją ocenę stanu procesu negocjacji między przedstawicielami Rosji i Ukrainy, który został faktycznie zawieszony przez Kijów, który nie wykazuje zainteresowania poważnym i konstruktywnym dialogiem” – czytamy w oświadczeniu.

Czytaj też:

Władze obwodu lwowskiego: Atak na obiekt wojskowej infrastruktury przy granicy z Polską