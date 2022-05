Szwecja zdecydowała ws. ubiegania się o członkostwo w NATO

Informacja o decyzji rządzącego w Szwecji ugrupowania pojawiła się na stronie internetowej partii. W oświadczeniu zaznaczono, że rządząca partia powinna, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o akcesję przez NATO, podjąć działania na rzecz ustalenia jednostronnych warunków dotyczących zakazu rozmieszczania broni jądrowej i stałych baz Sojuszu na terytorium Szwecji.

Szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde określiła to jako "historyczną decyzję” zamieszczając wpis w mediach społecznościowych po ogłoszeniu decyzji partii dodając: "Rosyjska inwazja na Ukrainę pogorszyła sytuację bezpieczeństwa Szwecji i Europy jako całości”.

Z kolei premier szwedzkiego rządu wskazała, że decyzja o rozpoczęciu akcesji do NATO została podjęta po przeanalizowaniu obecnej sytuacji geopolitycznej.

– My, socjaldemokraci, uważamy, że najlepsze dla Szwecji i bezpieczeństwa szwedzkiego narodu jest przystąpienie do NATO. To decyzja, którą podjęliśmy po bardzo dokładnym rozważeniu – powiedziała podczas konferencji prasowej.

Andersson zauważyła, że ta decyzja zmienia stanowisko, jakie kraj zajmował przez 200 lat.

– Dla nas, socjaldemokratów, polityka braku sojuszu wojskowego dobrze nam służyła. Ale nasza analiza pokazuje, że nie będzie nam służyć w przyszłości – powiedział Andersson i dodała: "To nie jest decyzja, którą podjęliśmy pochopnie".

Decyzja szwedzkiej partii nastąpiła po tym, jak w niedzielę Finlandia również ogłosiła swoją decyzję o ubieganiu się o członkostwo w NATO. Wcześniej w niedzielę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że "drzwi NATO są otwarte” dla Szwecji i Finlandii.

Szwecja wzmacnia sojusze

Ewentualne przystąpienie do NATO nie będzie jedynym działaniem, jakie szwedzkie władze podjęły w ostatnim czasie w celu wzmocnienia swojego bezpieczeństwa.

W minioną środę premier kraju Magdalena Andersson podpisała z szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem umowę o wzajemnej pomocy.

– Jeśli któryś z krajów dozna klęski żywiołowej lub ataku, Wielka Brytania i Szwecja będą sobie pomagać na różne sposoby. Wsparcie będzie udzielone na żądanie jednej ze stron i może obejmować zasoby wojskowe – powiedziała szefowa szwedzkiego rządu podczas konferencji prasowej.

Zgodnie z tym, co przekazał Boris Johnson, pomoc będzie obejmowała także interwencję militarną w przypadku ataku na jednego z sygnatariuszy.

– Z deklaracji jasno wynika, że na prośbę Szwecji Wielka Brytania oczywiście udzieli pomocy. Liczy się przede wszystkim to, o co zdecyduje się poprosić szwedki rząd – powiedział. Dodał również, że podpisany w środę pakt może oznaczać dzielenie się danymi wywiadowczymi lub wspólne ćwiczenia wojskowe.

Czytaj też:

Wicepremier Ukrainy: Mam nadzieję, że NATO wyciągnęło wnioski z błędów z 2008 rokuCzytaj też:

Kto wygra wojnę na Ukrainie? Ważne słowa StoltenbergaCzytaj też:

Rozszerzenie NATO. Berlin zapowiada zdecydowane działanie