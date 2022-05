Ten kraj nie chce wejść do NATO. Kanclerz: Pozostaniemy neutralni

– Nie przewidujemy dyskusji dotyczącej członkostwa Austrii w NATO – powiedział we wtorek podczas wizyty w Pradze kanclerz Austrii Karl Nehammer.

Kanclerz podkreślił, że jego kraj ma inną historię niż Szwecja i Finlandia. Zaznaczył, że Austria będąc członkiem Unii Europejskiej, wykazuje solidarność z Ukrainą, popierając sankcje przeciwko Rosji i zezwalając na dostawy broni na Ukrainę.

Rozmowy o energetyce

Karl Nehammer i premier Czech rozmawiali w Pradze m.in. o trwających negocjacjach dotyczących szóstego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, który przewiduje embargo na import rosyjskiej ropy. Czeski polityk powiedział, że ubolewa nad tym, że UE działa w sposób niejednolity.

Zdaniem Nehammera kraje, które są w najwyższym stopniu uzależnione od rosyjskiej ropy i gazu, muszą zyskać perspektywę bezpieczeństwa energetycznego. Austriacki kanclerz dodał, że Komisja Europejska powinna najpierw skonsultować się z takimi państwami, dopiero później ogłaszać swoje zamiary.

Będzie rozszerzenie NATO

O wejście do NATO zabiegają Finlandia i Szwecja. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że drzwi NATO są otwarte. Jednocześnie wygląda na to, że akcesję nowych krajów będzie blokowała Turcja. Prezydent Erdogan powiedział, że negocjatorzy ze Sztokholmu i Helsinek nie mają po co przyjeżdżać do Ankary na rozmowy.

Starania akcesyjne Finlandii i Szwecji mają bezpośredni związek z agresją Rosji na Ukrainę. Sondaże pokazują, że ok. 60-70 proc. społeczeństwa popiera wejście do Sojuszu. Rozszerzenie NATO pozytywnie ocenia Polska.

Czytaj też:

Rozszerzenie NATO. Jest decyzja fińskiego parlamentuCzytaj też:

Sankcje na Rosję. Putin grozi: Europa zapłaci wysoką cenę