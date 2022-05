Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO

"Historyczny dzień! Dzisiaj Szwecja i Finlandia wręczają listy wyrażające zainteresowanie swoich krajów ubieganiem się o członkostwo w NATO w Kwaterze Głównej Jensowi Stoltenbergowi. #SwedenNATO" – poinformowało w serwisie społecznościowym Twitter oficjalne konto szwedzkiej misji przy Sojuszu Północnoatlantyckim w Brukseli w Belgii.

twitter



Podobną wiadomość przekazał profil Finlandii.

twitter

Wnioski Finlandii i Szwecji

Wnioski w imieniu Finlandii i Szwecji zostały złożone na ręce sekretarza generalnego NATO w siedzibie Sojuszu w Brukseli przez ambasadorów państw. Teraz prośby zostaną rozpatrzone przez 30 państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego. Cały proces akcesyjny zazwyczaj trwa do roku.

W ostatni wtorek parlament Finlandii przegłosował zgodę na rozpoczęcie akcesji do struktur Sojuszu. Fińscy posłowie niemal jednomyślnie poparli stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych. "Za" głosowało 188 posłów, a "przeciw" było 8. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Rząd Finlandii oficjalną procedurę rozpoczął w minioną niedzielę, kierując wniosek do parlamentu. – To historyczny dzień, zaczyna się nowa era – podkreślali przywódcy.

Ostrzeżenia Rosji

Od początku doniesień o zamiarach Helsinek Rosja ostrzegała, że decyzja o wstąpieniu do NATO "pociągnie za sobą konsekwencje".

Jednak ostatnio szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zaskoczył i powiedział, iż przyjęcie państw skandynawskich do struktur Sojuszu "najwyraźniej nie ma już znaczenia". Miał przy tym na myśli udział krajów w ćwiczeniach wojskowych Paktu. Ławrow stwierdził także, iż Rosja nie rozumie, dlaczego Finlandia i Szwecja miałyby się martwić o swoje bezpieczeństwo. – Z tego powodu postrzegamy ich decyzję, za którą z pewnością lobbowały Waszyngton i NATO, jako ruch geopolityczny w kontekście powstrzymywania Rosji i realizacji planów NATO w zakresie rozprzestrzenienia swoich działań na region Arktyki – powiedział.

Czytaj też:

Szwecja wstępuje do NATO. "Robimy to, co najlepsze dla naszego kraju"Czytaj też:

Media: Turcja blokuje poszerzenie NATO, bo chce wymusić ustępstwa