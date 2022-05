Azowstal ma zostać zrównany z ziemią. Oto plan Rosji dla Mariupola

Rosyjskie władze okupacyjne w obwodzie donieckim mówią, że planują zniszczyć hutę Azowstal po jej zdobyciu i przekształcić Mariupol w "miasto uzdrowiskowe".

Zanim doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Azowstal, huta żelaza i stali, był głównym elementem gospodarki Mariupola. Zakład rozpoczął produkcję jeszcze w latach 30. XX wieku i był jednym z najnowocześniejszych w Związku Radzieckim. Przed inwazją hitlerowskich Niemiec na terenie Azowstalu było 12 tys. domów robotniczych, szkoły, kina, szpital i klinika położnicza oraz dwa parki. Fabryka nie działała w latach 1941-1943 z powodu działań wojennych. Produkcja ruszyła znowu po odbiciu zakładu przez wojska sowieckie.

Szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin oświadczył, że DRL zamierza odbudować Mariupol, przekształcając go w "miasto uzdrowiskowe". Przyznał jednocześnie, że 60 proc. infrastruktury miejskiej zniszczono do tego stopnia, że nie nadaje się do odbudowy.

"Ogłoszony plan przekształcenia Mariupola w centrum turystyki i wypoczynku po całkowitym zniszczeniu głównego ośrodka działalności gospodarczej wskazuje na szkody, jakie wyrządziły rosyjskie wojska" – ocenili eksperci amerykańskiego ISW.

Dramat Mariupola

Azowstal – broniony od marca przez pułk Azow i 36. Samodzielną Brygadę Piechoty Morskiej – to ostatni punkt ukraińskiego oporu w Mariupolu. Według rosyjskiego ministerstwa obrony od poniedziałku poddało się 959 ukraińskich żołnierzy, którzy przebywali na terenie fabryki. Wywieziono ich autokarami na okupowane przez Rosjan tereny. Kijów chce wymienić swoich żołnierzy na rosyjskich jeńców wojennych.

Upadek Mariupola i przejęcie go przez Rosjan będzie oznaczał domknięcie lądowego połączenia okupowanego Krymu z Rosją, a Morze Azowskie stanie się de facto rosyjskim morzem wewnętrznym. Mówi się, że w Mariupolu mogło zginąć ponad 20 tys. ludzi. W pobliżu miasta odkrywane są masowe groby. Według ukraińskich władz, kiedy przyjdą upały i deszcze, w Mariupolu może wybuchnąć epidemia cholery.

Czytaj też:

Putin wydał rozkaz ws. Azowstalu. Rzecznik Kremla podał szczegółyCzytaj też:

Niepewny los jeńców z Azowstalu. Media: Będą przesłuchiwani ws. "zbrodni wojennych"