Zełenski: Donbas jest całkowicie zniszczony

W czwartek w swoim wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że w wyniku ostrzału ze strony Rosjan w wiosce Desna zginęło wielu ludzi. Desna znajduje się w regionie Czernihowa na północ od Kijowa, 40 km od granicy z Białorusią.

– Rosyjskie ataki w regionie Czernihowa, w szczególności straszliwe uderzenie w Desnę, spowodowały wiele zniszczeń oraz doprowadziły do śmierci wielu ludzi – przekazał Zełenski.

Ataki Rosjan

Ukraiński przywódca powiedział, że Rosjanie przeprowadzają ciągłe ataki rakietowe na Odessę oraz na miasta centralnej Ukrainy. – Donbas jest całkowicie zniszczony. Wszystko to nie ma i nie może mieć żadnego militarnego znaczenia dla Rosji. To celowa i zbrodnicza próba zabicia jak największej liczby Ukraińców – powiedział.

Zełenski wskazał, że Siły Zbrojne Ukrainy nadal czynią postępy w wyzwalaniu obwodu charkowskiego.

– W Donbasie okupanci próbują zwiększyć presję. Tam jest piekło i to nie przesada. Brutalne i absolutnie bezsensowne bombardowanie Siewierodoniecka. W ciągu jednego dnia zginęło 12 osób, a dziesiątki zostało rannych. Bombardowanie i ostrzał innych miast, ataki powietrzne i rakietowe armii rosyjskiej – to wszystko nie tylko walka w czasie wojny – kontynuował Zełenski.

– To celowa i zbrodnicza próba zabicia jak największej liczby Ukraińców. Zniszczyć jak najwięcej domów, obiektów socjalnych i przedsiębiorstw. To właśnie będzie kwalifikowane jako ludobójstwo narodu ukraińskiego, za które okupanci na pewno zostaną pociągnięci do odpowiedzialności – dodał.

Ukraiński prezydent poinformował również, że rozpoczął się pierwszy proces przeciwko rosyjskiemu zbrodniarzowi wojennemu. Jak dodał, "skończy się to pełnym przywróceniem sprawiedliwości w międzynarodowym trybunale".

– Jestem tego pewny. Znajdziemy i postawimy przed sądem wszystkich, którzy wydają i wykonują rozkazy – zakończył.

