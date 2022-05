Hiszpania w awangardzie postępu. Aborcja od 16 roku życia i bez zgody rodziców

Uważny obserwator znajdzie jednak wspólny mianownik między tym, co dzieje się w Kijowie i w Madrycie: chodzi bowiem o ślepy upór w zadawaniu śmierci najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom. I choć projekt ustawy o aborcji dostępnej już dla dziewczynek od 16 roku życia (i to bez zgody rodziców) opakowuje się jak zwykle w nowomowę o „prawach kobiet” i zwycięstwie feminizmu nad ciemnymi siłami heteropatriarchatu, to nie zapominajmy, że chodzi tu o ten sam demoniczny projekt eliminowania życia, które komuś zwyczajnie przeszkadza.