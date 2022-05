Johnny w słabej roli

Sędziowie i przysięgli sądu w Fairfax, w stanie Wirginia, mają niecodzienną okazję podziwiać na żywo spektakl gry aktorskiej Johnny’ego Deppa, jednego z najbardziej znanych aktorów Hollywood. Trwa proces o zniesławienie i przemoc, skutek skargi, którą w roku 2019 złożyła na niego była żona, celebrytka Amber Heard. Para rozwiodła się dwa lata wcześniej. Proces, transmitowany przez amerykańskie telewizje, jest hitem oglądalności. Transmitują go kanał prawniczy Court TV oraz Law and Crime Network. Siedem godzin transmisji dziennie plus codzienne donosy w największych kanałach informacyjnych, o prasie, telewizjach i mediach plotkarskich całego świata nie mówiąc. Amber Heard nie chciała dopuścić do transmitowania procesu, ale Johnny upierał się, żeby kamery były.

W rolach głównych: Johnny Depp, lat 58, Amber Heard, lat 36.

On: wybotoksowany, z makijażem, ufarbowanymi włosami, dwukrotny zdobywca tytułu najseksowniejszego mężczyzny w Ameryce, najbardziej kasowy aktor świata. Osiemdziesiąt dziewięć filmów z perłą w koronie: „Piraci z Karaibów”. Dwie byłe żony i dziesiątki romansów, prawdziwych i rozdmuchanych przez media. Zawrotne dochody, nieruchomości kupowane pod wpływem odruchu. Pałac w Wenecji na Canal Grande, wyspa na Bahamach, penthouse’y w Los Angeles, wiejska posiadłość w Anglii... Kłopoty z alkoholem i narkotykami.