Premier Ukrainy dziękuje Morawieckiemu: Jestem wdzięczny

Denys Shmyhal zamieścił specjalny wpis w mediach społecznościowych, w którym podziękował polskiemu premierowi.

"Jestem wdzięczny Mateuszowi Morawieckiemu za wspieranie idei sfinansowania odbudowy Ukrainy przez obce państwa i firmy. Byłoby uczciwe, gdyby państwa przeniosły zajęte rosyjskie aktywa, a firmy podzieliły się częścią dodatkowych zysków, które mimowolnie wypracowały w wyniku koniunktury na rynkach światowych" – napisał premier Ukrainy na Twitterze.

twitter

Zełenski ma propozycję dla Zachodu

Kilka dni temu prezydent Ukrainy wystosował oświadczenie, w którym przekazał, że ma propozycję dla państw Zachodu.

Zełenski podkreślił, że należy o utworzyć mechanizm, który obciąży Rosję finansowo za wywołanie wojny. W dalszej części swojego wystąpienia Zełenski zwrócił się z bezpośrednim apelem do państw Zachodu. – Wzywamy nasze kraje partnerskie do prawnego uznania, że Rosja musi ponieść odpowiedzialność finansową za popełnione przez siebie zbrodnie. Jest to ważne nie tylko w kontekście tej wojny prowadzonej przez Rosję. Ale także w kontekście wszelkich innych działań agresywnych, czy to ze strony Rosji, czy też jakiegokolwiek innego potencjalnego agresora – tłumaczył.

Prezydent zachęcał kraje do podpisania wielostronnego porozumienia i stworzenia mechanizmu, dzięki któremu każdy, kto ucierpiał w wyniku działań Rosji, będzie mógł otrzymać odszkodowanie za wszystkie straty.

– Na mocy takiego porozumienia rosyjskie fundusze i mienie znajdujące się pod jurysdykcją krajów partnerskich muszą zostać zajęte lub zamrożone, a następnie skonfiskowane i przekazane na specjalnie utworzony fundusz, z którego wszystkie ofiary rosyjskiej agresji będą mogły otrzymać stosowne odszkodowania – przekonywał dalej Zełenski.

Czytaj też:

Kowalski: Nie miejmy żadnych wątpliwości, co do intencji unijnych eurokratówCzytaj też:

Odsłonięcie lwów na cmentarzu lwowskim. "Za tym pójdą dalsze kroki"