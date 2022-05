Straty Rosjan. Wojsko Ukrainy: Zniszczono magazyn. 180 zabitych żołnierzy

Inwazja militarna Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe trwa już ponad trzy miesiące.

Mimo ciągłych ataków i ostrzeliwań, Ukraińcy bronią się, przechodząc miejscami do kontrofensywy. Przedstawiciele tamtejszych sił zbrojnych relacjonują wydarzenia na froncie za pośrednictwem komunikatów w mediach i mediach społecznościowych.

Ukraina: Do 180 zabitych żołnierzy Rosji

W nocy z wtorku na środę serwis The Kyiv Independent podał za pomocą Twittera, powołując się na doniesienia z wojska Ukrainy, że siły ukraińskie zabiły do 180 rosyjskich żołnierzy i zniszczyły 19 sztuk sprzętu. Do zdarzeń doszło 24 maja na wschodzie kraju. Ukraińska Operacyjna Grupa Taktyczna "Wschód" poinformowała, że w jej rejonie dowodzenia siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek trzy ataki.

Wojskowi Ukrainy stwierdzili, iż zniszczyli magazyn, w którym znajdowało się do 180 rosyjskich żołnierzy, dwa czołgi, pięć bojowych wozów piechoty, trzy transportery opancerzone, trzy systemy artyleryjskie, trzy moździerze i trzy bezzałogowe statki powietrzne.

Największy konflikt od czasów II wojny

Wojna Rosji z Ukrainą to największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej. Doprowadził do ogromnego kryzysu migracyjnego i humanitarnego.

Po początkowych sukcesach armia rosyjska wytraciła impet i ofensywa zatrzymała się na wszystkich frontach. Rosjanie zrezygnowali z kampanii na froncie północnym, gdzie przez kilka tygodni zagrożony był Kijów. Zostali także odparci w rejonie Charkowa. Na południu siły rosyjskie opanowały Mariupol i Chersoń. Obecnie trwają zaciekłe walki na szerokim froncie w Donbasie na wschodzie kraju.

Przypomnijmy, że atak Rosji na Ukrainę to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 roku, kiedy to doszło do rewolucji na Majdanie i tzw. kryzysu krymskiego, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Federację Rosyjską.

