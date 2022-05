Teksas: Śmiertelna strzelanina w szkole podstawowej

Do tragicznych zdarzeń doszło w ostatni wtorek na terenie Robb Elementary School w miejscowości Uvalde – relacjonowała stacja informacyjna CNN, powołując się na wiadomości z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu.

Teksas: Ofiary śmiertelne

W wyniku strzelaniny w szkole w Teksasie zginęło 21 osób – 19 dzieci i dwoje dorosłych. Podejrzany o dokonanie zbrodni – 18-letni Salvador Ramos – nie żyje – został zastrzelony przez miejscowych policjantów, jak przekazali mediom lokalni urzędnicy. Przed masową strzelaniną napastnik miał postrzelić swoją babcię, która trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Prezydent USA Joe Biden w swoim wystąpieniu medialnym w tej sprawie wezwał do "przekształcenia zbiorowego bólu w działania polityczne po najgroźniejszej strzelaninie w szkole podstawowej od czasu Sandy Hook w 2012 roku".

"Epidemia, którą możemy kontrolować"

Urodzony w Uvalde aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy Matthew McConaughey określił przemoc z użyciem broni w Stanach Zjednoczonych jako "epidemię, którą możemy kontrolować". – Po raz kolejny tragicznie udowodniliśmy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za prawa, które dają nam nasze wolności – powiedział, cytowany przez CNN.

McConaughey wezwał wszystkich Amerykanów do "renegocjacji potrzeb", "zmiany wartości" i "znalezienia wspólnej płaszczyzny". – Prawdziwym wezwaniem do działania jest teraz dla każdego Amerykanina dłuższe i głębsze spojrzenie w lustro i zadawanie sobie pytania: "Co naprawdę cenimy? Jak możemy naprawić problem? Jakie małe poświęcenia możemy dzisiaj podjąć indywidualnie, by jutro zachować zdrowszy i bezpieczniejszy naród, stan i sąsiedztwo? Nie możemy po raz kolejny wypuścić powietrze, szukać wymówek i zaakceptować tych tragicznych realiów jako status quo – mówił aktor. – Jest to epidemia, którą możemy kontrolować i niezależnie od tego, po której stronie alejki staniemy, wszyscy wiemy, że możemy zrobić to lepiej – dodał.

