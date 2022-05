Próby zamachu na Putina. "Bild": Polityk nosi specjalne rękawiczki

Z ustaleń ukraińskiego wywiadu, że w ostatnim okresie miało miejsce pięć prób zamachu na prezydenta Władimira Putina.

W poniedziałek serwis Ukraińska Prawda podał, że do jednego z nieudanych zamachów na Putina doszło po rozpoczęciu wojny z Ukrainą. – Były przeprowadzone zamachy na życie Władimira Putina, a do jednego z nich doszło po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie – ocenił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, którego zacytował serwis.

Specjalne środki ostrożności

Jak relacjonują media, w związku z zagrożeniem zamachami, rosyjski przywódca stosuje wyjątkowe środki bezpieczeństwa.

Brytyjski dziennik "The Sun" podaje, że w otoczeniu prezydenta cały czas znajduje się ekipa snajperów. Grupa ma pilnować każdej podróży Putina i szukać potencjalnych zamachowców, aby unieszkodliwić ich, zanim zaatakują polityka.

Dziennik podaje także, że z obawy o swoje życie Putin większość czasu spędza w odizolowanym bunkrze. Polityk miał także zatrudnić zespół ludzi, którzy próbują jedzenia, zanim zje je prezydent, aby uchronić go przed otruciem.

Niemiecki "Bild" podaje natomiast, że polityk korzysta ze specjalnych rękawiczek, które mają uchronić go przed truciznami kontaktowymi.

Władimir Putin jest chory?

W ostatnim czasie w mediach pojawiają się doniesienia o chorobach Władimira Putina. Włoski dziennik "La Stampa" poinformował w ubiegły wtorek, że Władimir Putin przeszedł poważną operację. "La Stampa" w swoim artykule powołuje się na niesprecyzowane źródła. Dziennik przekonuje, że operację przeprowadzono w nocy, aby zapewnić maksimum dyskrecji.

Po ujawnieniu tych informacji na Telegramie "General SVR" pojawił się wpis, w którym podkreślono, że Putin przeszedł operację w nocy z czwartku na piątek (z 18 na 19 maja). Zabieg nie dotyczył jednak nowotworu, tylko "usunięcia płynu z jamy brzusznej". Wszystko miało przebiec bez komplikacji.

"To tylko odwracanie uwagi"

Z kolei magazyn "New Lines" dotarł do nagrań rosyjskiego oligarchy, który mówi, że prezydent Rosji ma raka krwi.

Była premier Ukrainy skomentowała te doniesienia w jednej z telewizji. – To gra i jeszcze jedno kłamstwo. Nie należy w to wierzyć – oceniła Julia Tymoszenko. Dodała, że tego typu informacje "to tylko odwracanie uwagi".

