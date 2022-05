Nieoficjalnie: Koniec sporu o KPO. Polska otrzyma pieniądze za trzy miesiące

"W przyszłym tygodniu spodziewamy się przyjęcia decyzji implementacyjnej ws. polskiego KPO, które potem szefowa KE wręcza osobiście” – info od moich informatorów w Brukseli" – podaje dziennikarka Dorota Bawołek.

"Jeśli KPO zostanie zatwierdzony do końca VI to po spełnieniu warunków, pieniądze popłyną na przełomie VIII/IX" – relacjonuje dalej korespondentka Polsat News.

Szefowa Komisji Europejskiej przyjedzie do Polski

Doniesienia dziennikarki Polsat News zgadzają się z informacjami podawanym we wtorek przez "Dziennik Gazetę Prawną", zgodnie z którymi w przyszłym tygodniu do Warszawy ma przylecieć przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Gazeta spekuluje, że to sygnał, iż Krajowy Plan Odbudowy zostanie odblokowany przez KE.

Zgodnie z informacjami podanymi przez "DGP", von der Leyen przybędzie do Polski 2 czerwca.

Jak pisze gazeta, dzień wcześniej odbędzie się spotkanie unijnych komisarzy dotyczące środków przeznaczonych na odbudowę po pandemii COVID-19. "Zgodnie z dotychczasową praktyką, szefowa Komisji udawała się do stolic państw UE, których analogiczne dokumenty były przyjmowane, by uroczyście obwieścić o decyzji KE" – czytamy w "DGP".

Następnym krokiem będzie akceptacja KPO przez Radę Unii Europejskiej. Gremium ma na to cztery tygodnie. Dopiero potem możliwe będzie uruchomienie wypłaty środków. Przypomnijmy, że Polska zawnioskowała o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Co ważne, przekazanie Polsce środków będzie możliwe dopiero po wykonaniu tzw. kamieni milowych porozumienia z Komisją Europejską dotyczącego reformy sądownictwa. Obejmują one likwidację Izby Dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego, przywrócenie do orzekania sędziów odsuniętych od orzekania oraz reformę zakładającą zmiany w systemie dyscyplinarnym sędziów.

