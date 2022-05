Broń atomowa na wschodnią flankę NATO? Spekulacje "FAZ"

W środowym wydaniu niemieckiego dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" korespondent gazety Thomas Gutschker tłumaczy, że nowa koncepcja strategiczna NATO musi uwzględnić radyklane zmiany w sytuacji bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o działania Rosji i brak stabilności w Europie.

Jak bowiem podkreśla "FAZ", obowiązując od 2010 roku koncepcja przedstawia świat, który już nie istnieje, mówiąc między innymi o pokoju w przestrzeni euroatlantyckiej oraz chęci "strategicznej współpracy" z Moskwą.

"Nuklearne odstraszanie" Rosji

Dziennikarz zwraca przy tym uwagę, że nowy kierunek strategii NATO zaznaczono już w 2021 roku, podczas szczytu Sojuszu. Jednocześnie jednak Sojusz podtrzymywał podejście określane zasadą "3D"; od angielskich słów Deterrence, Defense, Dialog, czyli odstraszanie, obrona i dialog.

Jak jednak zwraca uwagę dziennikarz "FAZ", zmiana sytuacji międzynarodowej może prowadzić między innymi do zwolnienia Sojuszu z obietnicy nierozmieszczania na stałe znaczących wojsk. "Nasuwa to też drugie, bardzo skomplikowane pytanie: co oznacza to dla odstraszania nuklearnego?” – pyta dalej Gutschker.

"Godne uwagi jest to, że sekretarz generalny Jens Stoltenberg już w listopadzie 2021 roku ostrzegał tworzoną wówczas niemiecką koalicję przed podawaniem w wątpliwość stacjonowania tej broni w Niemczech. Alternatywą byłoby mianowicie, że broń ta może pojawić się w »innych krajach Europy, także na wschód od Niemiec«. To wyraźna aluzja" – przypomina "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

