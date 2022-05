Premier europejskiego kraju rozmawiał z Władimirem Putinem

Dyskusja w głównej mierze miała dotyczyć wojny na Ukrainie i konsekwencji z nią związanych. Poruszono również temat kryzysu żywnościowego oraz wysiłków na rzecz jego rozwiązania.

Informację o konwersacji przywódców Włoch i Federacji Rosyjskiej przekazała kancelaria szefa rządu w Rzymie – podał w czwartek portal internetowy tvn24.pl.

Kontakty z Putinem

W kwietniu tego roku w rozmowie z "Corriere della Sera" Mario Draghi opowiedział o swoich kontaktach z Władimirem Putinem. – Rozmawialiśmy przez telefon z prezydentem Putinem przed wybuchem wojny. Pożegnaliśmy się, postanawiając, że usłyszymy się ponownie. Ale kilka tygodni później on rozpoczął ofensywę. Do samego końca próbowałem z nim rozmawiać – oświadczył. Zaznaczył też, że podczas jednej z ostatnich rozmów z Putinem chciał dyskutować o pokoju. – Poprosiłem go, aby prowadził negocjacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w sprawie zawieszenie broni, ale Putin mi odpowiedział, że nie uważa, że czas już dojrzał do tego — relacjonował we włoskiej prasie premier Draghi.

Zdaniem przywódcy, celem Putina jest "zdławienie ukraińskiego oporu, okupacja kraju i powierzenie go zaprzyjaźnionemu rządowi". Jednocześnie polityk zadeklarował wsparcie dla "ukraińskich przyjaciół". Natomiast obronę ze strony Ukraińców nazwał "heroiczną".

Plan pokojowy

Ostatnio włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio przedstawił ogólny zarys planu pokojowego dla Ukrainy. Omówił go z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem podczas wizyty w Nowym Jorku.

Inicjatywa Włoch obejmuje wstępne zorganizowane zawieszenia broni na Ukrainie przy udziale ONZ, UE i OBWE, a także traktat o "terytoriach spornych" oraz ogólne, wielostronne porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa w Europie.

