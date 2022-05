Davos, Donbas, inflacja, Johnson, Izba Dyscyplinarna. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Poniżej prezentujemy wybrane najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia oraz "top 5 DoRzeczy.pl", czyli pięć najlepiej czytających się newsów w ostatnich dniach.

Izba Dyscyplinarna do likwidacji

W czwartek Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Za głosowało 231 posłów, przeciw było 208, 13 wstrzymało się od głosu. Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowana w oparciu przede wszystkim o propozycję Kancelarii Prezydenta, zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej i powołanie w to miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Likwidacji Izby Dyscyplinarnej domaga się od Polski Komisja Europejska. To warunek, aby uruchomiona została unijna pożyczka na Krajowy Plan Odbudowy.

Kampania w Donbasie

Wojna na Ukrainie w swojej nowej fazie weszła już w czwarty miesiąc. Obecnie główne walki trwają na szerokim froncie w Donbasie – na wschodzie Ukrainy.

Działaniami zbrojnymi objęte są mi.in Bachmut, Popasna, Awdijiwka, Łyman czy duże miasto Siewierodonieck. Strona ukraińska podała, że 95 proc. terytorium obwodu ługańskiego, zostało opanowane przez wojska rosyjskie, a sytuacja w całym Donbasie jest „wyjątkowo zła”. Ostrzał artyleryjski jest kontynuowany niemal bez przerwy.

Prezydent Zełenski określił sytuację w tamtym rejonie jako „bardzo trudną” i zaapelował do Zachodu o zwiększenie dostaw broni. Jednocześnie według danych ukraińskiego wywiadu Rosjanie wykorzystali już 60 proc. rakiet precyzyjnego rażenia. W niektórych rodzajach nawet 70 proc.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

W Davos odbyła się kolejna edycja organizowanego przez Klausa Schwaba. Biorą w nim udział światowi przywódcy polityczni, właściciele bądź reprezentanci największych korporacji, wyselekcjonowani przez organizatorów ekonomiści i dziennikarze.

Jednym z głównych tematów tegorocznego Forum była wojna na Ukrainie. Uwagę mediów zwrócił wystąpienia m.in. członków władz Ukrainy, w tym prezydenta Zełenskiego, kanclerza Niemiec Scholza, premiera Słowacji Eduarda Hegera, ale również byłego sekretarz stanu USA Henry’ego Kissingera.

Johnson chce alternatywy wobec UE

Brytyjski premier Boris Johnson proponuje utworzenie nowego sojuszu politycznego, gospodarczego i wojskowego jako alternatywy dla UE – podaje włoski dziennik "Corriere della Sera", powołując się na własne źródła.

Nowy sojusz pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii miałby obejmować Ukrainę, Polskę, Estonię, Łotwę i Litwę, a także ewentualnie Turcję w późniejszym terminie.

Według ustaleń włoskiej prasy, inicjatywa Londynu ma na celu "budowę bloku państw chcących zachować suwerenność narodową, liberalnych w gospodarce i zdeterminowanych do przeciwdziałania polityce Rosji".

Rosja obniża stopy proc., mimo gigantycznej inflacji

Rosyjski bank centralny obniżył główną stopę procentową z 14 do 11 proc., argumentując ten ruch spowolnieniem inflacji i umocnieniem się rosyjskiej waluty. Jak jednak wskazuje oficjalne rosyjskie źródła, oficjalna inflacja w kraju wynosi aż 17,8 proc.

Jest to już trzecia obniżka stóp procentowych od momentu nagłej podwyżki głównej stopy procentowej z 9,5 proc. do 20 proc., o której zdecydowano w reakcji na zachodnie sankcje po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Wojna i lockdown grożą recesją

Szef Banku Światowego ostrzegł, że rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała podwyżkę cen żywności, energii i nawozów. To z kolei, w połączeniu z wydarzeniami w Chinach, może doprowadzić do globalnej recesji. David Malpass wskazał, że trudno jest dostrzec możliwości dające szansę, "aby uniknąć recesji”. Podkreślił również, że odpowiedzialnymi za taki stan rzeczy jest nie tylko wojna na Ukrainie, ale także seria lockdownów w Chinach wprowadzonych z powodu koronawirusa.

„Tarcza antyinflacyjna” przedłużona

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która zakłada przedłużenie tzw. tarczy antyinflacyjnej do 31 lipca br., wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

Zasadniczym celem ustawy jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii.

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

W czwartek weszły w życie przepisy ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zakłada ona możliwość wzięcia kredytu hipotecznego przez osoby, które nie mają wkładu własnego wymaganego przez banki.

Rozwiązania przygotowane w ustawie adresowane są do osób, które nie mają środków na wymagany wkład własny, ale są w stanie zaciągnąć i spłacać kredyt.

NBP ostrzega przed tzw. bezwarunkowymi wakacjami kredytowymi

Narodowy Bank Polski opublikował opinię do forsowanego przez rząd projektu dot. wakacji kredytowych. Instytucja co do zasady zgadza się z ideą pomocy kredytobiorcom.

NBP wskazuje jednak, że tego typu pomoc powinna zostać skierowana "wyłącznie do tych, którzy doświadczają rzeczywistych problemów ze spłatą zobowiązań".

Wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych utrudni dążenie do trwałego obniżenia inflacji – ostrzega w dokumencie.

