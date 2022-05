"NYT": Administracja Bidena zatwierdziła wysłanie systemów rakietowych Ukrainie

Dziennik powołuje się na anonimowych wysokich urzędników z kręgów władzy. "NYT" sugeruje, że sprzętem wysyłanym na Ukraine będą mobilne wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, choć szczegółów nie podaje.

"Pentagon najczęściej używa M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Jest to wysoce precyzyjna broń naprowadzana przez satelitę, która może przenosić pociski zawierające mniej więcej taką samą ilość materiałów wybuchowych, jak ćwierćtonowa bomba lotnicza. W zależności od rodzaju amunicji wyrzutnie mają zasięg od 70 do 500 km" – czytamy na łamach "NYT".

"New York Times" pisze, że decyzja w sprawie wysłania broni na Ukrainę ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu. Wcześniej na ten temat rozpisywały się także inne amerykańskie media.

"Możemy zatopić całą Flotę Czarnomorską". Ukraińcy zadowoleni z nowej broni

Wojsko ukraińskie otrzymało niedawno od państw zachodnich przeciwokrętowe pociski manewrujące typu Harpoon. Harpoon jest amerykańskim pociskiem krótkiego zasięgu, wystrzeliwanym z platform nawodnych, podwodnych i powietrznych, przeznaczonym do zwalczania celów nawodnych. W zależności od wersji zasięg wynosi od 95 do 280 km.

To właśnie przy pomocy tej broni zatopiono w kwietniu rosyjski krążownik "Moskwa".

– Przekazano nam tak wiele Harpoon'ów, że możemy zatopić całą Flotę Czarnomorską Federacji Rosyjskiej. Dlaczego nie? – ocenił rzecznik obwodowej administracji wojskowej w Odessie Siergiej Braczuk, cytowany przez agencję Unian.

Braczuk zwrócił uwagę, że na podstawie opracowanych przez ekspertów z USA danych, które dobrze obrazują siłę rażenia Harpoon'ów, może przypuszczać, że pięć takich pocisków wystarczyłoby do unieruchomienia lotniskowca, cztery do zniszczenia krążownika, a dwa do wyeliminowania niszczyciela.

