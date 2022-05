Zełenski: Rosja przegrała już nie tylko bitwę o Charków

W ostatnim czasie Rosjanie wznowili ostrzał Charkowa – drugiego co do wielkości miasta na terytorium Ukrainy – pomimo że wcześniejsze dwa tygodnie w tym regionie były dość spokojne, jeżeli chodzi o prowadzone walki na froncie. W niedzielę żołnierzy walczących na tym odcinku odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. Była to pierwsza oficjalna podróż ukraińskiego przywódcy poza obwód kijowski od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji militarnej 24 lutego tego roku.

– Chcę podziękować każdemu z was za służbę. Ryzykujecie życiem dla nas wszystkich i dla naszego kraju – zwrócił się do wojskowych Wołodymyr Zełenski, cytowany w niedzielę przez BBC.

Rosja przegrała

W opublikowanym w niedzielę wieczorem wideo, Zełenski nawiązał do swojej wizyty na froncie w Donbasie.

– Charków doznał straszliwych ciosów ze strony okupantów. Czarne, na wpół zrujnowane budynki mieszkalne skierowane są na wschód i północ – skąd strzelała rosyjska artyleria, skąd nadlatywały rosyjskie samoloty bojowe – powiedział ukraiński przywódca.

– Rosja przegrała już nie tylko bitwę o Charków, nie tylko bitwę o Kijów i północ naszego kraju – mówił dalej Zełenski. – Straciła swoją przyszłość i wszelkie powiązania kulturowe z wolnym światem – dodał.

Zełenski pochwalił władze w Charkowie, ale powiedział: „Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o lokalnym kierownictwie SBU”. Ukraiński przywódca przekazał, że zdymisjonował szefa regionalnego SBU, który „nie pracował nad ochroną miasta od pierwszych dni inwazji na pełną skalę i myślał tylko o sobie”.

Zełenski powiedział także, że „jedna trzecia obwodu charkowskiego jest nadal pod okupacją. Na pewno uwolnimy całe terytorium”. Wracając do walk w Donbasie, Zełenski powiedział, że 90 proc. mieszkań w Siewierodoniecku zostało uszkodzonych.

– Zajęcie Siewierodoniecka to fundamentalne zadanie dla kontyngentu okupacyjnego. I nie obchodzi ich, ile istnień ludzkich będzie musiało zapłacić za tę próbę zatknięcia [w tym mieście - przyp. red.] rosyjskiej flagi – stwierdził Zełenski.

Czytaj też:

Relacje polsko-ukraińskie. Kumoch: Rozmawiamy również o WołyniuCzytaj też:

"Możemy zatopić całą Flotę Czarnomorską". Ukraińcy zadowoleni z nowej broniCzytaj też:

Sztab Ukrainy informuje o rozpoczęciu ofensywy na południu