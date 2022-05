Mąż Nancy Pelosi zatrzymany za jazdę po alkoholu

O sprawie informuje CNN powołując się na publiczny raport sieci sądów karnych hrabstwa Napa. 82-letni Paul Pelosi został aresztowany w sobotę wieczorem i oskarżony o prowadzenie samochodu pod wpływem substancji odurzających oraz z zawartością alkoholu we krwi 0,08 proc. lub wyższą. Oba zarzuty są wykroczeniami.

Okoliczności zatrzymania

Pelosi próbował przekroczyć drogę SR-29, kiedy jego Porsche z 2021 r. zostało uderzone przez Jeepa z 2014 r. jadącego drogą na północ, zgodnie z raportem o kolizji z California Highway Patrol. W dokumencie nie wskazano żadnego z kierowców jako winnego wypadku. Według raportu funkcjonariusze policji zostali wezwani na miejsce tuż przed 22.30.

Zgodnie ze sprawozdaniem funkcjonariuszy nie zgłoszono żadnych obrażeń w wypadku, a kierowca jeepa nie został aresztowany. Jak podaje CNN, kaucja została ustalona na 5000 dolarów, a dane wskazują, że Pelosi został zwolniony w niedzielę rano.

– Przewodnicząca Izby Reprezentantów nie będzie komentowała tej prywatnej sprawy, która miała miejsce podczas jej pobytu na Wschodnim Wybrzeżu – powiedział rzecznik Pelosi, Drew Hammill.

Zakaz komunii św.

Żona zatrzymanego, Nany Pelosi stała się w ostatnim czasie obiektem dużej liczby komentarzy za sprawą zakazu udzielania jej komunii świętej. Decyzja została podjęta przez abp Salvatore Cordileone'go, który tłumaczył ją motywami duszpasterskimi

Nancy Pelosi, spikerka niższej izby Kongresu USA (odpowiednik naszego marszałka sejmu), choć sama określa się „ pobożną katoliczką”, to popiera w całej rozciągłości interesy przemysłu aborcyjnego, łącznie z najradykalniejszym postulatem zabijania dzieci nienarodzonych aż do końca ciąży, na żądanie i bez żadnych ograniczeń. Miała to zagwarantować tzw. Ustawa o ochronie zdrowia kobiet, która powraca w różnych wersjach, lecz jak dotąd nie uzyskała aprobaty senatu.

